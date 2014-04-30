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الهيئة توقع عقدين لإنشاء 5 مبانٍ بعسير

المصدر: الرياض - محمد العيدان
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وقع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عقدين إنشاء 5 مبانٍ بمنطقة عسير، بأكثر من 22 مليون ريال.

وشملت العقود إنشاء أربع هيئات ومركزاً واحداً هي: "هيئة محافظة سراة عبيدة، وهيئة محافظة تثليث، وهيئة محافظة ظهران الجنوب، وهيئة محافظة تنومة، ومركز هيئة وادي بن هشبل".

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع لإيجاد بيئة مناسبة للعاملين في الهيئة لتقوم بأعمالها على الوجه الذي يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد - حفظهم الله - ومواكبة التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده السعودية.

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