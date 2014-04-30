باص معلمات يصطدم بقطيع أغنام على طريق عرعر الدولي

وقع فجر أمس على طريق عرعر- رفحاء الدولي، وبالقرب من هجرة الكاسب، حادث اصطدام سيارة من نوع باص، تقل عدداً من المعلمات من مدينة عرعر إلى العويقيلة بقطيع من الأغنام، ونتج عن الحادث إصابة سائق السيارة بكسر في الساق، وإصابة معلمة بإصابة متوسطة بيدها.

وكان الباص يقل ست معلمات، وباشر الحادث فرقة من أمن الطرق، إضافة إلى دوريات المرور، مع مشاركة مجموعة من سالكي الطريق قاموا بإزالة الأغنام بعد وقوع الحادث.

يذكر أن المسافرين على طريق الشمال الدولي يعانون من كثرة الإبل السائبة، إضافة إلى الأغنام، وقد سببت حوادث خطيرة، وطالبوا باتخاذ الإجراءات بحق أصحابها من قبل الجهات المسؤولة.