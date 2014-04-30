حبة لكل مواطن ؟!

يستطيع المجرمون الذين هربوا الحبوب المخدرة في الآونة الأخيرة إلى بلادنا أن يفاخروا بوقاحة متناهية أنهم استطاعوا توفير حبة مخدر لكل مواطن، هذا إن جاز لهم الفخر بعملهم الإجرامي!، ذلك أنهم حاولوا تهريب ما يزيد على اثنين وعشرين مليون حبة مخدرة من نوع «أمفيتامين»، وهي كمية لو نجحوا في توزيعها لحصدوا من ورائها ما يزيد على مليار ريال، ولكن الله سلم، حيث تابعت الأجهزة المختصة تحركاتهم وتنقلاتهم حتى قبضت عليهم بالجرم المشهود وفي حوزتهم تلك الملايين من الحبوب المخدرة المدمرة لصحة المتعاطين من الشبان والشابات!

إن ما حصل يحتاج لعدة وقفات، تتلخص فيما يلي:

أولا: لماذا ظل المجرمون المهربون ومن راءهم ومن أمامهم يستهدفون أبناء هذه البلاد بمخدراتهم المختلفة الأنواع من هيروين وحبوب مخدرة وحشيش، مع أنهم يعلمون علم اليقين أن العقوبات المعلنة والمنفذة ضد من يدان بهذا النوع من الجرائم هي عقوبات صارمة جدا تصل إلى حد القتل تعزيرا، وهل سبب تضحيتهم بأنفسهم أو برجالهم المتعاونين معهم في جرائمهم وجود قوة شرائية وسوق مغرية وضحايا بالآلاف مستعدين لدفع قيمة المخدرات المقدمة لهم من قبل المروجين والموزعين، كيف تتحرك هذه الشبكات وتصل إلى الضحايا وتسلم وتستلم وتبيع وتقبض، وهل ما بذل من جهود وقائية كافٍ، وهل ما يبذل من جهود علاجية مثمر؟!

ثانيا: إذا كانت الكميات المعلن عنها بالملايين هي ما تم ضبطه من مخدرات، فهل تمثل تلك الكميات جميع ما حاول المهربون إدخاله فسقطوا في يد رجال المكافحة الكرام، أم أنه توجد كميات متسربة وصلت إلى أيدي المروجين ثم إلى الضحايا، لأنه لو كان المقبوض عليه هو الكمية كلها، لما وجد في مستشفيات الأمل ومراكز العلاج مئات بل آلاف الضحايا الذين وقعوا في شراك مروجي المخدرات، وما هي نسبة المقبوض عليه من الكميات مقارنة بما تسرب ووصل إلى أيدي المستخدمين.. هل هناك مقارنات إحصائية دقيقة أو حتى تقريبية؟

ثالثا: إذا كانت عصابات المهربين لها قوة وشبكة ومساعدون في الخارج توفر لها المخدرات التي تطلبها وبالكميات التي تحتاجها، فهل لتلك العصابات فروع في بلادنا تتعاون معها وتغطي أعمالها وتمرر عملياتها، وتساهم في تنظيم توزيع «مصائبها» واستحصال مكاسبها، ولا سيما أن جهات الاختصاص قدرت قيمة الكمية المقبوض عليها بما يزيد على مليار ريال، ما يؤكد وجود أسعار معلنة لكل جرعة مخدر أو حبة مخدرة!

إن محاربة آفة المخدرات ينبغي أن يسبقها إغلاق الثغرات، والإجابة الصريحة على جميع التساؤلات.. وبالله التوفيق.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"