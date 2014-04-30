40 ألف يتيم وأرملة بالسعودية

رعى الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض، مساء أمس، حفل افتتاح المؤتمر السعودي الثاني لرعاية الأيتام الذي يستمر ثلاثة أيام بتنظيم من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وألقى المشرف العام على المؤتمر عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم كلمة أوضح فيها أن المؤتمر هو امتداد للمؤتمر الأول الذي رعاه الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وبين أن المؤتمر يتضمن أربعة محاور تندرج تحتها بحوث وأوراق عمل خاصة بالمؤتمر، أولها الجودة والتميز المؤسسي في مؤسسات رعاية الأيتام، ثم التنسيق والتكامل في مجال رعاية الأيتام، ثم التشريعات المنظمة لرعاية الأيتام بالمجتمع السعودي، بالإضافة إلى بناء قدرات الأيتام وتمكينهم.

وأشار إلى أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة، من خلال 13 فرعاً على مستوى منطقة الرياض، إضافة إلى ابتعاث أكثر من 200 يتيم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

بعد ذلك ألقى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كلمة أكد فيها أن الوزارة تقدم الرعاية للأيتام وتشملهم بالخدمات وترعاهم منذ أيامهم الأولى إلى أن يعتمد اليتيم على نفسه، ويكون قادراً على بناء أسرته من خلال 14 جمعية خيرية على مستوى مناطق المملكة، كاشفاً عما تم صرفه للجمعيات الخيرية خلال العام الماضي والمقدر بأكثر من 63 مليون ريال، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدولة لا تألو جهداً في الدعم الكامل والمتواصل لهذه الجمعيات سعياً لتحقيق أهدافها.

إثر ذلك ثمن الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد حرص ودعم الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز على دعم الجهود الرامية لدعم العمل الخيري بشتى مجالاته من خلال إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية لتكون منطلقاً للإسهام في العمل الخيري، فيما استعرض ابن حميد جهود الجمعيات الخيرية مقدماً شرحاً توضيحياً لجمعية تكافل لرعاية الأيتام التي تقدم خدماتها لأكثر من 10 آلاف يتيم ويتيمة وألفي أرملة.

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة الرياض الداعمين والرعاة للمؤتمر، فيما تسلم درعاً تكريمياً بهذه المناسبة.

وأكد الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح صحافي عقب الحفل أن انتشار الجمعيات الخيرية التي تعنى بالأيتام في مناطق المملكة دليل على اهتمام أبناء هذا الوطن باليتيم والسعي لتحقيق وتوفير كافة متطلباته.

وثمن أمير منطقة الرياض الدعم السخي الذي يقدمه القطاع الخاص، ممثلاً في رجال الأعمال لفئة الأيتام، داعياً في الوقت ذاته إلى بذل المزيد من العطاء للفوز بعظيم الأجر وإدخال البهجة والسرور على هذه الفئة الغالية.

ونوه بالدعم غير المحدود الذي تحظى به الجمعيات الخيرية والعمل الخيري من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، وولي ولي العهد، من خلال الدعم المستمر للجمعيات الخيرية على مستوى مناطق المملكة.

الأمير خالد بن بندر يوقع اتفاقية بـ 20 مليون ريال لدعم 1500 يتيم

وقع الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض " إنسان " مع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منصور الميمان، اتفاقية لدعم ورعاية 1500 يتيم بتكلفة تقدر بـ 20 مليون ريال لمدة خمس سنوات متتالية، وذلك خلال افتتاح المؤتمر السعودي الثاني لرعاية الأيتام.

ويأتي ذلك ضمن الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الجمعية الخيرية مع البنك الأهلي من خلال تنفيذ برامج تعليمية وصحية وإعاشية.

ونصّت الاتفاقية على أن تقوم جمعية "إنسان" بخبرتها في مجال رعاية وتأهيل الأيتام بترشيح أسماء من الأيتام لإلحاقهم ببرنامج "الأهلي لرعاية الأيتام " والإشراف والتنسيق لمشاركتهم في أنشطة البرنامج وتوفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة، وتوفير مكتب دائم للبنك الأهلي داخل مقر الجمعية والقيام بعملية قياس الأثر للبرنامج والأنشطة ورفع التوصيات في ما يختص بتطوير الأنشطة المختلفة للبرنامج.

يذكر أن البرنامج يقدم خدمات تعليمية وتدريبية تشتمل على "لغة إنجليزية وحاسب آلي وبناء مهارات شخصية وقيادية "، كما يقدم خدمات صحية مثل تأمين صحي لمدة خمس سنوات طوال فترة البرنامج، وخدمات إعاشية كتوفير مصروف شهري لاحتياجات الطالب الشخصية، يتم من خلالها تأهيل الطالب بشكل متوافق مع عمره الدراسي واهتماماته لكل مرحلة.