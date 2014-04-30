«راحوا الأشناب»

ما عندنا أشناب؟». كان هذا هو التعليق الأكثر تكراراً على لسان والدي - يرحمه الله - كلما دارت مع أقداح القهوة في المجالس «سالفة» مماثلة لتقصير وزارة الصحة، فالآباء والأجداد يؤمنون بأن الرجولة مرتبطة بقدرة الرجل على تحقيق نتائج عالية في مهام تصدى لها، وقبول أحدنا بمهمةٍ ما يعني إما أن يكون رجلاً أو ينسحب.

نستطيع ترجمة كلمة «أشناب» وفق المعايير العصرية بكلمة «تنفيذيين»، ومن ثم فإن ما يقصده الوالد هو: «لا توجد قيادات تنفيذية»، وهو المأزق السعودي الأكبر في القطاعين الحكومي والخاص، وغالباً في بيوتنا إلى درجة أن الخادمة تتصدى لمهمة المدير التنفيذي في البيت، المتحكم بأيام النظافة، أنواع الطبخ، وكذلك قائمة المشتريات، وهو ما يعني قدرتها على التلاعب في الدخل القومي للبيت والتأثير في سلوكيات ونمط حياتنا.

ورثنا عن أجدادنا احترامهم للعرف القبلي المتمسك برهن مسميات القيادة التنفيذية لعائلات محددة، لكن لم يتركوا فعل الفروسية بأيديهم حصراً، كانت الفروسية حقاً وحظاً مشاعاً لمن يطلبه أو مولوداً بها على فطرته، وهذا نقص آخر في قطاعات حكومية وخاصة، إذ لا توجد سمات الفروسية عند الموظف، لا يحارب من أجل وطن، أو مصلحة وزارته.

ينادي وطننا بحاجته الماسة إلى «رجال تنفيذيين أو سيدات»، وليس شهادات علمية، فسمات القيادة وراثية بالدرجة الأولى، قابلة للصقل بدورات تدريبية، وقبل ذلك قوانين إدارية داخل الوزارات والإدارات تأخذ في الاعتبار أن «الرمة رمة» حتى لو دثروه ببشت من ذهب، معنى الرمة ههنا: ضعيف الشخصية.

يتحول القسم الإداري إلى مجرد هشيم من بشر عندما يكون مديرهم التنفيذي ذا شخصية غير تواقة إلى خوض معارك يومية من أجل تحقيق أهداف مطلوبة من فريقه، أو عندما يكون خوفه على الكرسي أكثر من إيمانه بأن العمل الجاد، والقسوة عليهم سبب مباشر في تحقيق معدلات إنجاز أمانات معلقة في أعناقهم.

يتحمل غياب وجود جوائز سنوية للمديرين التنفيذيين جزءاً من غياب الهمة، لأن وجود فائز يكشف عن خيبات البقية، فالرهان على أن الراتب محفز منفرد، لن يكون رهاناً عادلاً داخل مجتمع يعتقد أن الراتب مجرد جزء من نصيبه في ثروات الدولة.

يأتي سلم الترقيات لموظفي الحكومة بسبب آخر، لقتل الهمم؛ لأنه يعتمد على سنوات الارتهان الوظيفي وليس على فوارق القدرات الفردية والإنجاز، عدا ذلك علينا الاستعانة بالمتقاعدين من كبار ضباط القوات المسلحة في قيادة قطاعات مدنية تعاني من قصور في شخصيات قياداتها، لأن العسكر اعتادوا على خدمة وطنهم، من دون أخذ مقابل مجزئ، كذلك تفعل دول العالم الأول.

أتوق إلى معاصرة مشروع إعادة هيكلة مؤسسات الحكومة كافة، الوزارات أو أقل، إعادة صياغة أهدافها، كيفية تحقيقها، ومراجعة أحقية الكوادر البشرية الموجودة في حيازة رواتب أو مسميات، ولو حدث ذلك ذات يوم سنكتشف أن الرجال في مناصب قيادية قليل، قليل، قليل.

نقلا عن صحيفة "الحياة"



