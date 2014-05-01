الحياة الفطرية: الاعتداء على البيئة إرهاب ضد الطبيعة

أكد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الأمير بندر بن سعود بن محمد، أن الاعتداء على البيئة كقطع الأشجار وإبادة الظباء والطيور المهاجرة بأعداد كبيرة، وكذا تدمير الشعاب المرجانية وغابات المانجروف، يعدّ ضرباً من ضروب الإرهاب البيئي الموجه للقضاء على الكائنات الفطرية، مشيراً إلى أن هذا السلوك مخالف لتعاليم الكتاب والسنة وللأنظمة الوطنية التي لم تسن عبثاً وإنما جاءت للحفاظ على مقدرات الوطن وتنظيم استغلال ثرواته بالطريقة الحضارية العادلة والمستدامة.

وقال إن ما ظهر على شبكات التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع يوتيوب لجرائم بيئية يعد مخالفات صريحة واعتداءات سافرة على الكائنات الحية وبيئاتها الطبيعية، ويعد إساءة للهيئة ومنسوبيها وكل أبناء الوطن وبناته المخلصين والمهتمين بالحفاظ على ثروات وسمعة الوطن.

وأضاف: "ما شاهدناه قد تجاوز حدود الإسراف إلى حدود الإبادة لبعض مخلوقات الله، فالله عز وجل نظم علاقة الإنسان بجميع الكائنات والمخلوقات الأخرى واستخلفه في الأرض كي يعمرها ويستغل مواردها الاستغلال الحسن والأمثل وبدون إسراف، ولم يمنحه الملكية المطلقة للتصرف بمكوناتها كما يشاء، وإنما استغلال مواردها بالطرق المستدامة من خلال الآليات المشروعة والمتزنة".

وأبان رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن ما يحدث من تصرفات مدمرة للبيئة يؤكد ضرورة إنشاء شرطة بيئية بأسرع وقت ممكن لكي يكون لدينا جهاز أمني بيئي يغطي كافة أنحاء السعودية.