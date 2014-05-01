القبض على 78 متسولاً في الشرقية

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على 78 متسولا، منهم 19 رجلا، و36 امرأة, و23 طفلا، بلغت نسبة الأجانب منهم 56%، مقارنة بإجمالي المقبوض عليهم خلال الشهر الماضي.

ونفذت قوة المهام والواجبات الخاصة بشرطة الشرقية بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومكتب المتابعة الاجتماعية بالمنطقة، خلال الشهر الماضي، سلسلة من المسوحات الأمنية، شملت مواقع متعددة لإشارات مرورية، ومساجد، وأسواقا بحاضرة الدمام، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التسول.

كما تحفظ الجهات على حالات ومضبوطات عثرت بحوزتهم وتحريزها بشكل محكم، وتسليمهم لجهة الاختصاص، وذلك بإحالة المضبوطين من المواطنين لمكتب المتابعة الاجتماعية، أما الأجانب منهم فيتم تسليمهم لإدارة توقيف الوافدين بحكم الاختصاص، فيما بلغ إجمالي المقبوض عليهم من حالات التسول خلال النصف الأول من العام الجاري 405 حالات.