المساواة خطأ يا مجلس الشورى

من حق مجلس الشورى والرأي العام أن ينظر لكل المهن من منظور «المساواة» في الحقوق والواجبات، وأن يقارن بين مهنة وأخرى بالحقوق، وبين حق موظفة وموظف القطاع الحكومي «ببدل السكن» أسوة بموظفي القطاع الخاص، وبين حق موظفة وموظف القطاع الخاص بتغيير «العقد السنوي» مهما طالت مدة بقائه بالشركة أسوة بموظفي القطاع العام.

بيد أن هذا المنظور «المساواة مع بقية المهن» عليه أن يختفي حين يناقش مجلس الشورى والرأي العام «القضاة» وامتيازاتهم المالية والبدلات، إذ أن القضاء ليس كباقي المهن لنخضعه للمساواة مع البقية، فالقضاة في أي دولة يمثلون ضمير المجتمع، إن صلح صلح المجتمع وإن فسد عم الظلم.

لهذا هم ــ أي القضاة ــ يعاملون بطريقة مختلفة عن باقي موظفي الدولة، لا على مستوى الحقوق والامتيازات التي من المفترض أن تكون على أقل تقدير موازية لمرتبة الوزير، إذ أن الوزير/ الموظف هو من سيمثل أمام القاضي وليس العكس.

وبالتأكيد، هذه الامتيازات المختلفة عن البقية من المفترض أن يرافقها رقابة مختلفة عن البقية وأكثر صرامة، وأعني هنا ليس الرقابة المالية «من أين لك هذا؟» فقط، بل رقابة على جميع الأصعدة، فلا يحق للقاضي أن يصرح للإعلام، ولا يحق له الدخول في السجالات السياسية أو الصراع بين التيارات، وأن يعزل نفسه عن كل هذه المساجلات؛ لإنه سيكون الحكم في النهاية، ودخوله في السجالات يفقده مصداقيته، وربما الجميع شاهد ما حدث للقضاء في مصر حين دخل في صراع سياسي وكيف انقسم القضاة، ففقد القضاء ثقة المجتمع به.

هذه المقدمة شرح مبسط لعضو مجلس الشورى الدكتور «سعود الشمري» الذي قال في مداخلته: «إن رد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء على توصيات الأعضاء الإضافية جعل مهنة القضاء (هندسة نووية)، بيد أنها مهنة عادية جدا»، عل العضو يعرف أن الحديث عن القضاء يعني الحديث عن ضمير المجتمع.

بقي أن أقول: أتمنى أن يعيد مجلس الشورى النظر في رفضه لامتيازات القضاة، وأن يضيف مع الامتيازات شروطا صارمة لتعيين القاضي، ورقابة تختلف عن باقي المهن، وألا يساوي مجلس الشورى القضاة بباقي المهن، وألا يناقشها بنفس الطريقة التي يناقش فيها باقي المهن، فطرح المجلس ورقة القضاء للنقاش يعني أنه يناقش ضمير المجتمع.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"