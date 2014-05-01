جلد سعودي اعترف بعلاقة غير شرعية مع فتاة

قررت محكمة رفحاء (شمال السعودية) على شاب سعودي بالسجن والجلد، لضبطه مختلياً بفتاة عدة مرات. وفي التفاصيل التي حصلت عليها "العربية.نت" أن الحكم تضمن سجن الشاب العشريني عامين و200 جلدة، بعد أن اعترف بإقامة علاقة غير شرعية مع فتاة، كانت تخرج معه في سيارته أكثر من مرة.

وكانت معلومات سرية وردت إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رفحاء حول قيام شاب باصطحاب فتاة معه في سيارته والاختلاء بها في أحد المنازل، وباشر رجال الهيئة عملهم بمراقبة الشاب إلى أن تم القبض عليه أثناء إنزاله هذه الفتاة من سيارته في أحد الأحياء، ثم اقتادوه إلى مبنى الهيئة للتحقيق معه.

وأنكر الشاب في بداية التحقيقات أن يكون قد أقام علاقة مع الفتاة، لكن بعد محاصرته بالأدلة والبراهين اعترف بأنه اختلى بها عدة مرات، وتمت المصادقة على أقواله قبل إحالته إلى القضاء لإصدار الحكم الشرعي بحقه.