الملك عبدالله للشعب السعودي: أحبائي تستحقون أكثر

افتتح خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مساء الخميس استاد "الجوهرة" بجدة، وذلك بين شوطي المباراة النهائية على كأس الملك بين الأهلي والشباب. وقال الملك متوجهاً للشعب السعودي خلال تسلمه الكرة المضيئة:" أبارك افتتاح هذه المدينة الرياضية للشعب السعودي، وأقول لهم أحبائي تستحقون أكثر وأكثر لأن أجدادكم وآباءكم هم من عمروا هذا البلد".

وألقى كل من علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب كلمة بهذه المناسبة، قبل أن يتوجه طفل إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حاملاً كرة مضيئة، ليعلن الملك افتتاح الملعب الجديد لأبناء الوطن.

وبلغت تكلفة المشروع الضخم ملياراً و900 مليون ريال سعودي، يضم مرافق بمواصفات عالمية، وملعباً يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج.

وحصلت "العربية" على تفاصيل أوسع لحفل الافتتاح، بعدما تواجدت كأول قناة تلفزيونية داخل أرضية الملعب، وأظهرت لقطات حصرية له.