رئيس أرامكو: أنجزنا "الجوهرة" بسواعد وطنية

أكد رئيس شركة أرامكو السعودية، المهندس خالد الفالح، أن منسوبي الشركة يعيشون فرحة عارمة في هذه اللحظات التاريخية إثر نجاحهم في تنفيذ الأمر السامي بإنشاء مدينة الملك عبدالله الرياضية في الوقت المحدد، والذي يتزامن مع احتفال الوطن بالذكرى التاسعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتجديد هذه البيعة المباركة.

وأضاف أن "أرامكو السعودية" تفخر بأن هذا الإنجاز الوطني المهم جاء بسواعد وطنية نالت أفضل التدريب التقني والقيادي، وتصدّت لهذه المهمة مثبتة قدراتها في مواجهة التحديات.

وأعرب في تصريحات صحافية أنه ينظر إلى التسعة أعوام الماضية نظرة فخر واعتزاز، فقد كانت بحق تسعة أعوام مكللة بالإنجازات وعنوانها الرئيس التنمية الشاملة في شتى مناحي الحياة، تسعة أعوام ربما هي قصيرة في عمر الزمن لكنها مديدة في خيرها الوافر العميم.

وقال إن سيرة ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز زاخرة بالعلامات الفارقة والإنجازات المضيئة.

وأشار الفالح إلى أن هذه المدينة الرياضية التي تولت تنفيذها "أرامكو السعودية" تحت إشراف وزير البترول والثروة المعدنية، تؤكد الأهمية الكبيرة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين للشباب.