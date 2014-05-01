قافلة "الصحة" تعلن خلو غرفة جدة من "كورونا"

أعلنت قافلة التوعية التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرا، خلو الغرفة التجارية الصناعية بجدة من فيروس كورونا.

ووصلت القافلة التوعوية إلى الغرفة التجارية أمس، حيث ركزت على توزيع البروشورات والمنشورات والمطويات التوعوية التثقيفية لمجمتع غرفة جدة وموظفيها.

وقدم نائب مدير إدارة التوعية الصحية بوزارة الصحة، الدكتور خالد الشهراني، ضمن الفعالية محاضرة توعوية حضرها مدير قطاع الموارد البشرية بغرفة جدة، هاني خفاجي، وعدد من مديري القطاعات والإدارات وموظفي وموظفات الغرفة، سلط الضوء خلالها على التعريف بالفيروس وخصائصه وطرق انتقاله والوقاية منه.

وأكد أن فيروس كورونا "المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ضعيف للغاية، ويبقى على قيد الحياة فقط لمدة 24 ساعة خارج جسم الإنسان، ويموت بالمعقمات ومواد التنظيف العادية"، مشيراً إلى أن المصاب بالفيروس يتحسن ويتعافى بلا علاج في بعض الأحيان، وغالياً ما ينتقل الفيروس عن طريق انتقال الأنفلونزا الموسمية وانتقال أنواع الكورونا الأخرى.

وقال إنه لا يوجد للمرض علاج نوعي حتى الآن، لكن توجد إجراءات مساندة، مثل خافضات الحرارة والفيتامينات، خاصة فيتامين "C" وينتقل الفيروس عبر الاختلاط المباشر بالمصابين والرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطاس ولمس أدوات المريض أو الأسطح الملوثة، ثم لمس الفم والأنف والعين مع احتمال انتقاله عن طريق الإبل.