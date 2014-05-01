مسن دخل مستشفى للعلاج من التسمم فأصيب بالكورونا

دخل مسنّ يقيم في العاصمة الرياض المستشفى؛ للعلاج من التسمم الجرثومي.. لكنه أصيب بالكورونا. بدأت التفاصيل - بحسب ما كشفه بيان وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني - بأن "المسن الذي يبلغ من العمر 77 عاماً، ويعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم، ولديه تاريخ مسبق بإصابته بجلطة بالرأس، أدخل مستشفى حكوميا بتاريخ 2014/3/31، إثر تسمم جرثومي بتاريخ 2014/4/23 ظهرت عليه الأعراض التنفسية، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة".

ويأتي ذلك ضمن إعلان الوزارة عن تسجيل 16 حالة جديدة في السعودية، من بينها ذلك المسنّ، إضافة إلى آخرين أصيبا بالكورونا بعد دخولهما المستشفى، الأول في مدينة الرياض لمسن يبلغ من العمر 76 عاماً، يعاني أمراضاً مزمنة بالقلب، تم إجراء عملية جراحية له بالقلب بتاريخ 2014/4/20 بمستشفى حكومي، وفي تاريخ 2014/4/24 ظهرت عليه الأعراض التنفسية، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، والمريض مخالط لحالة مؤكدة.

والآخر في مدينة الرياض أيضاً يبلغ من العمر 73 سنة، يعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم وفشل كلوي، أدخل مستشفى حكوميا بتاريخ 2014/4/20 نتيجة لليرقان الانسدادي، وفي تاريخ 2014/4/23 ظهرت عليه الأعراض التنفسية، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة.