نزاهة تعلن عن مسابقة "أفضل مشهد توعوي"

أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" المسابقة التوعوية الثانية، التي تهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمفهوم الفساد وأخطاره ومشاركة المجتمع في تجسيد أشكال الفساد وحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية النزاهة، وكذلك تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد, بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية.

وحددت "نزاهة" شروطاً عامة، وهي ألا تخرج عن إطار ومهام واختصاصات الهيئة، وأن يتناول المشهد موضوعاً تدور حبكته حول صورة من صور الفساد المالي أو الإداري، وأن يمثل البيئة السعودية وألا تتضمن إساءة، أو تجريحاً شخصياً، أو نقداً مباشراً.

وحددت نزاهة مجموعة من الموضوعات التي تتناولها المسابقة كالالتزام بالنظام، والإخلاص في العمل، والإبلاغ عن المخالفات، واستغلال السلطة، والمحافظة على المرافق العامة، والاختلاس، والرشوة، والوفاء بالعقود وحددت آخر موعد مشاركات المتسابقين يوم الخميس الموافق 20/9/1435 هـ ويمكن الاطلاع على المزيد من خلال موقع الهيئة(www.nazaha.gov.sa ) .

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة هي الثانية من نوعها من تاريخ إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث حظيت الأولى بإقبال كبير وخاصة من فئة الشباب.