أمانة الرياض تغلق 20 منشأة وتوقف 40 عاملاً مخالفاً

واصلت الفرق الميدانية بأمانة منطقة الرياض إغلاقها لعدد من المحلات المتعلقة بالصحة العامة في أحياء متفرقة من العاصمة، حيث أغلقت، أمس الأربعاء، خلال حملتها الرقابية أكثر من 20 منشأة مخالفة للأنظمة الصحية.

وأوقف مراقبو الأمانة 40 عاملاً مخالفاً، بسبب عدم وجود شهادات صحية وانتهائها، وعدم التزامهم بالزي الرسمي (الجاكيت والقفازات وأغطية الرأس)، وعدم التزامهم بالنظافة العامة داخل محلاتهم مما أدى إلى إيقافهم الفوري عن العمل.

كما صادرت فرق الأمانة (355) كيلوغراماً من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وسجلت الفرق الرقابية 238 زيارة ميدانية لعدد من المحلات متعددة الأنشطة، ما بين مطاعم ومحال بيع خضار ومخابز وأسواق ومستودعات بيع مواد غذائية.

ويشارك في حملات الأمانة جميع المراقبين الصحيين ومراقبي الرقابة العامة في البلديات الفرعية بمدينة الرياض، وتقوم الفرق المركزية في الإدارة العامة لصحة البيئة بتقديم الدعم والإسناد من أطباء بشريين وبيطريين واختصاصيي الصحة العامة وسلامة الأغذية ومساعدي الأطباء البيطريين وفنيي المختبر والمراقبين الصحيين، وذلك وفق توجيهات أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل للحد من مخالفة الاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين وزيادة التوعية لدى العاملين في هذه المنشآت ولدى سكان المدينة.