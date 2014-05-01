10 حالات جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 10 حالات مصابة بكورونا. وقالت عبر بيان تفصيلي على موقعها الإلكتروني إن حالتين من دون أعراض، و6 حالات مستقرة، وهناك حالتان في العناية المركزة.

وفيما يلي نص البيان:

أ‌. في مدينة الرياض:



1. رجل يبلغ من العمر 31 سنة، وليست لديه أعراض ومخالط لحالة مؤكدة.

2. رجل يبلغ من العمر 50 سنة، ظهرت لديه الأعراض التنفسية بتاريخ 19/4/2014، وأدخل مستشفى حكوميًّا بتاريخ 27/4/2014، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة.

3. امرأة تبلغ من العمر 29 سنة، ومخالطة لحالة مؤكدة، ولا توجد لديها أعراض.



ب‌. في محافظة جدة:

1. امرأة تبلغ من العمر 50 سنة، ظهرت لديها الأعراض التنفسية بتاريخ 12/4/2014، وأدخلت مستشفى حكوميًّا بتاريخ 16/4/2014، وحالتها مستقرة.

2. امرأة تبلغ من العمر 53 سنة، ظهرت لديها الأعراض التنفسية بتاريخ 24/4/2014، وأدخلت مستشفى حكوميًّا بتاريخ 27/4/2014، وحالتها مستقرة.

3. رجل يبلغ من العمر 55 سنة، ظهرت لديه الأعراض التنفسية بتاريخ 19/4/2014، وأدخل مستشفى خاصًا بتاريخ 22/4/2014، وحالته مستقرة.

4. امرأة تبلغ من العمر 75 سنة، ظهرت لديها الأعراض التنفسية بتاريخ 22/4/2014، وأدخلت مستشفى خاصًا بتاريخ 24/4/2014، وحالتها مستقرة.



في العاصمة المقدسة:

1. رجل يبلغ من العمر 40 سنة، ظهرت لديه الأعراض التنفسية بتاريخ 19/4/2014، وأدخل مستشفى حكوميًّا بتاريخ 26/4/2014، وحالته مستقرة.

2. رجل يبلغ من العمر 34 سنة، ظهرت لديه الأعراض التنفسية بتاريخ 13/4/2014، وأدخل مستشفى حكوميًّا 27/4/2014، ويتلقى العلاج في العناية المركزة.

3. امرأة تبلغ من العمر 49 سنة، أدخلت مستشفى حكوميا بمكة بتاريخ 13/4/2014 لمتابعة مرض السكري لديها، وقد ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 26/4/2014، وحالتها مستقرة.