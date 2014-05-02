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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

إنها أرقام مضللة

أو معلومة مضللة، فقد نشرت إحدى الصحف هذه المعلومة المضللة، واللوم في أغلبه يقع على من زودها بها ولو أنّ هذا لا يعفي محرر الخبر من مسؤوليته عنها، ومفادها أنّ المملكة استطاعت تحقيق مستويات عالية على المستوى الكلي للاقتصاد الوطني، فقد تضاعف الناتج المحلي بالأسعار الجارية في خلال العقد الماضي من 23و1 تريليون ريال إلى نحو 80ر2 تريليون ريال محققاً نسبة نمو بلغت 1ر127٪ ، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية، وارتفع متوسط الدخل الفردي للمواطن في نفس الفترة من 53 ألف ريال في إلى93 ألف ريال، ولم يوضح مصدر هذه المعلومة طبيعة نسبة هذا النمو ومأتاه، فهو لا يرجع إلى زيادة الإنتاج الصناعي والإبداع كما هو الحال في معظم دول مجموعة العشرين بل لحسن حظنا إلى زيادة إنتاج البترول وزيادة أسعاره التي لم يكن لنا اجتهاد في زيادتها، ثم إنّ زيادة الإنتاج ليست في مصلحة الأجيال القادمة ولم تحل مشكلة البطالة، واللوم هنا يقع على المسؤولين عن هذا الملف، وعلى أصحاب الأموال الذين يبحثون عن الربح السريع ولا يستثمرون أموالهم فيما يحقق زيادة حقيقية في الناتج المحلي، أما عن متوسط دخل الفرد للمواطن فهو متوسط بين من دخله بالملايين في العام ومن دخله عشرة آلاف وحتى من لا دخل له، أي لا يعني أنه ليس هناك فقر في المملكة الأمر الذي ثبت بعد الزيارة التاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز لحيّ من أحياء الفقراء في الرياض في عام 2001، فدعونا نترك التباهي بشيء ليس لنا فضل فيه كما أنه يضلل المواطنين ونسعى بدلاً من ذلك نحو الإبداع.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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