ابن الإعلامي المتوفى: سبب موت أبي ليس الكورونا

قال سلطان ابن الإعلامي المتوفى خالد ممدوح لـ"العربية.نت": إن والده توفي بسبب التهاب حاد في الرئة. وأضاف في حديثه لـ"العربية.نت" أن والده كان مشتبهاً بإصابته بالكورونا.

ويأتي ذلك بعدما تداولت أنباء أمس عن إصابته بالكورونا، وتم إدخاله المستشفى، وامتد التداول إلى اليوم بإعلان وفاته بسبب الكورونا.

وكان الإعلامي ممدوح توفي فجر اليوم، إذ أعلنت صحيفة "سمو" الإلكترونية على موقعها اليوم: "ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة صحيفة "سمو" الإلكترونية زميلهم مدير عام الصحيفة الإعلامي خالد ممدوح، الذي وافته المنية ليلة الجمعة الثالث من رجب".

"العربية.نت " تتقدم بأحر التعازي إلى أسرة ممدوح، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه.