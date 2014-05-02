ارتفاع أعداد المصابين بالكورونا إلى 378

ارتفع أعداد المصابين بالكورونا في السعودية إلى 378 حالة، بعد أن أعلنت وزارة الصحة في بيان تفصيلي اليوم عن تسجيل 7 حالات جديدة، وفيما يلي نص البيان:

في مدينة الرياض

امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً، وأدخلت مستشفى حكومياً بالرياض. ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 2014/4/28، وحالتها مستقرة، وكانت مخالطة لحالة مؤكدة.

امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً، وأدخلت مستشفى حكومياً بالرياض، وليست لديها أعراض، ومخالطة لحالة مؤكدة.

رجل يبلغ من العمر 28 عاماً، أدخل مستشفى خاصاً بالرياض، لديه أعراض تنفسية بتاريخ 2014/4/26، وحالته مستقرة وهو مخالط لحالة مؤكدة.

امرأة تبلغ من العمر 50 سنة، تعاني مرض السكري، ظهرت لديها الأعراض التنفسية بتاريخ 2014/4/1 وأدخلت مستشفى حكومياً بالرياض بتاريخ 2014/4/22 ، وتتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله لها الشفاء العاجل.

في جدة:

امرأة تبلغ من العمر 38 سنة، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 2014/4/19، وأدخلت مستشفى حكومياً بجدة بتاريخ 2014/4/24 وحالتها مستقرة.

امرأة تبلغ من العمر 28 سنة، ظهرت لديها الأعراض التنفسية بتاريخ 2014/4/24، وأدخلت مستشفى خاصاً بجدة بتاريخ 2014/4/27، وحالتها مستقرة وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

رجل يبلغ من العمر 60 سنة، ظهرت لديه الأعراض التنفسية بتاريخ 2014/4/23، وأدخل مستشفى خاصا بجدة بتاريخ 2014/4/24، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة.