الطفل الذي أبهج الملك عبدالله بن عبدالعزيز

بعدما احتفلت السعودية ليل أمس، بتدشين مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تساءل مغردون عن الطفل الذي أبهج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال حفل التدشين الأسطوري.

الطفل الذي قفز من نصف الملعب إلى المنصة الملكية، حيث يجلس الملك عبدالله، هو فيصل الغامدي، إذ طلب من الملك لمس الكرة التي بحوزته.

وسبق ذلك ابتهاج الملك وهو يرى قدوم الغامدي إليه، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتفاء بهذا الطفل الذي تم تدريبه من قبل شركة أرامكو، ليقدم أهم فقرة في حفل الافتتاح، وهو حمل الكرة من نصف الملعب إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد أن أنهى فقرته، واستدار للمغادرة، تفاجأ بمناداة الملك الذي لم يسمعه في الوهلة الأولى؛ ليقدم إليه الملك القلم الذي كان في جيبه العلوي وساعة ثمينة؛ تقديراً لهذا الطفل الذي أبهج الجميع بأدائه اللافت.

وقال الملك خلال تسلمه الكرة من الطفل: "أبارك افتتاح هذه المدينة الرياضية للشعب السعودي، وأقول لهم أحبائي تستحقون أكثر وأكثر، لأن أجدادكم وآباءكم من عمروا هذا البلد".

يذكر أن تكلفة المشروع الضخم بلغت ملياراً و900 مليون ريال سعودي، ويضم مرافق بمواصفات عالمية، وملعباً يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج.