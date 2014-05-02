هذا القلم الذي قدمه الملك لطفل أبهجه

حصلت "العربية.نت" على صور للقلم الذي أهداه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى الطفل فيصل الغامدي، خلال حفل تدشين مدينة الملك عبدالله الرياضية، وهو من ماركة "DUPONT"، إذ أظهرت الصور أن القلم منحوت عليه حرف العين، وهو أول حرف من اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وكان الطفل الغامدي قد تلقى من خادم الحرمين قلماً هدية له، وساعة أيضاً، أمر بها الملك بعد إعلان افتتاح المدينة.

وقال الغامدي في مقابلة تلفزيونية ليل أمس إنه عرض عليه مليونا ريال مقابل بيعه لكنه رفض. موضحاً: "هذه هدية سأحتفظ بها طيلة حياتي، وسأخبر بها أبنائي في المستقبل". وأضاف: رفضت بيعه؛ لأنني لن أبيع هدية الملك عبدالله، ولو يصل سعرها لأعلى سعر.