فقيه يوجه بسرعة تشغيل المركز الوطني لمكافحة الأمراض

رأس وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه في مكتبه بجدة، أمس، الاجتماع الأول للجنة العلمية للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها .

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير المكلف بالحضور، مشيراً إلى أهمية الدور المحوري لهذا المركز الوطني الذي يأتي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، ويرتبط مباشرة بوزير الصحة وبمشاركة الجهات الحكومية والخاصة.

واستعرض مع الحضور منهجية وآلية عمل المركز، والدور الذي سيقوم به لمكافحة الأمراض والوقاية منها في المملكة، مستمعاً إلى المرئيات والمقترحات التي قدمت من الأعضاء عن تعميق الاستفادة من المركز .

وأكد وزير الصحة المكلف ضرورة تسريع العمل لتجهيز وتشغيل المركز وسرعة البدء بخطة عمل واضحة وفق جدول زمني مناسب ومرحلي.

واتفق الجميع على تكثيف الجهود بالتركيز على المحاور الرئيسية المتضمنة أهمية التعاون بين القطاعات الصحية الحكومية والخاصة لإنجاح خطط وبرامج المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتشجيع المشاركة والتعاون بين الجمعيات التخصصية في ذات المجال وبين المركز، وتبني مؤشرات قياس أداء فعال لأعمال المركز، وتكثيف برامج وأنشطة تعزيز الصحة، إضافة إلى سرعة البدء بإكمال برامج البنية التحتية والموارد البشرية وأنظمة المعلومات .

يذكر أن أعضاء المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يمثلون جميع القطاعات المعنية، وهي: وزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة التعليم العالي، وممثلين عن القطاع الصحي الخاص.