مقتطفات الجمعة

0 مازال البعض يعدّ المسؤول الذي يقبل الواسطة "مسؤول نشمي وطيب وراعي واجب وفزعة".. والذي يرفع شعار العدل ويرفض الواسطة هو "مسؤول رخمة" و"ما بوجهه دم" و"ما يقدر الرجال"!

0 شكرا للديوان الملكي على تجاوبه السريع مع الاقتراح الذي نشرته هنا قبل أسبوعين، بأهمية وضع آلية خاصة لتواصل المواطنين بدلا من حساب رئيس الديوان الملكي.

0 اقتراحات كثيرة نشرها الناس حول آليات التواصل، منها المجلس الإلكتروني وغيرها.. لكن الاقتراح الأمثل هو ما أشرت إليه، وتم الأخذ به، وهو آلية عملية تضمن التواصل السري الخاص بين صاحب المشكلة وصاحب الحل.. بحيث يحفظ للناس قيمتهم المعنوية.

0 في الشوارع الرئيسة في بلادنا، مايزال المشاة يحصلون على حقوقهم تبعا لقدراتهم ولياقتهم البدنية!

0 شركتا "المها" و"الخليجية" ستدخلان أجواء المملكة بـ29 طائرة.. السؤال الذي يشغل بال الكثير من سكان المناطق البعيدة، هل سيتم القضاء على معاناتهم مع أزمة النقل الجوي، أم سيتم تسخيرها لخدمة المناطق الرئيسة؟!

0 هناك سر غامض غير مفهوم يعرقل عودة العمالة الإندونيسية للمملكة وإغلاق هذا الملف الغريب.. أمس يقول نائب وزير العمل إن إندونيسيا ستوقع الشهر الجاري العقد الموحد للعمالة.. ربما ـ أقول ربما ـ هناك رؤوس كبيرة مستفيدة من الوضع الحالي.. ابحثوا عنهم!

0 أسوأ أخبار الأسبوع: "مقيم من جنسية عربية يعتدي على طفلة عمرها 8 أعوام بعد تهديدها بأداة حادة".. المقيم يعمل في إحدى المحلات التجارية، وهو ما يوجب إيجاد اشتراطات معينة لمن يعملون في المحلات الموجودة وسط الأحياء السكنية.

0 أختم بأجمل أقوال الأسبوع ، الذي جاء على لسان الشيخ "عضوان بن سفير الأحمري" حينما تنازل عن قاتل ابنه، ورفض المبالغ والهدايا التي قدمت له، كانت كلماته بالغة الروعة، ستبقى بإذن الله شاهدة له، لا عليه، إذ قال: "إن ما حصل قضاء وقدر، ولن آخذ من حطام الدنيا شيئا في فلذة كبدي، إلا طلب المغفرة من الله".

نقلا عن صحيفة "الوطن"