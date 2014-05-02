وكيل (الصحة) والمرضى يشتكون: أين هو خط الدواء (الأحمر)؟

وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية الدكتور صلاح المزروع اتهم الممارسين الصحيين والصيادلة في وزارة الصحة بافتعال أزمة الدواء في المستشفيات بسبب (الإهمال وضعف التنسيق وتكاسل وتباطؤ الصيادلة ومسؤولي المستودعات في طلب وتأمين الأدوية، لا سيما بعد دعم الدولة لبند شراء الأدوية بستة مليارات ريال).

الدكتور المزروع نفسه قال في ذات التصريح لعكاظ يوم الثلاثاء الماضي: (الدواء عندنا خط أحمر ولا نرضى بنقصه). حسنا يا دكتور صلاح، هل يمكن إفادة المرضى الذين لا يجدون الدواء في صيدليات مستشفياتكم، أين يشتكون ممارسيكم الصحيين وصيادلتكم، هل يشكونهم إلى سعادتكم؟ وكيف تستطيع إنصافهم وأنت شخصيا تشتكي من تكاسلهم وتقصيرهم؟ أم يشتكونهم إلى معالي الوزير المكلف، وهو مشغول بمكافحة (كورونا)؟ أم يتجهون إلى ديوان المظالم، ويشتكون الوزارة كلها؟ أم يشتكون إلى الله وكفى بالله حسيبا؟

طالما أنت يا دكتور صلاح وأنت صاحب قرار تشتكي من الإهمال والتقصير والتكاسل، فماذا تريد من المرضى المحتاجين للدواء ولا يجدونه أن يفعلوا؟

أصلح الله سعادة وكيل الإمداد، أليس من مسؤولية وكلاء الوزارة ومديري العموم ضبط آلية العمل داخل مرافق الوزارة، والقضاء على التكاسل والتقصير وضعف التنسيق والتباطؤ، ثم ألا يوجد حتى الآن لدى مستودعات أدويتكم وصيدلياتكم نظام الكتروني (يصيح) كلما قارب أي دواء على الانتهاء، فيسمع صيحته الصيدلي وأمين المستودع، وحتى سائق سيارة النقل التي توزع الأدوية، هل ما زالت وزارة الصحة تعتمد على المكاتبات الورقية والبريد لتوفير الأدوية بين مستودعاتها وصيدلياتها؟

لو قام أي أحد من الناس بسؤال أي صيدلية تجارية عن أي (دواء) لوجدت الصيدلي ينظر إلى جهاز الكمبيوتر أمامه، ليبلغ السائل إن الدواء موجودا أو سيطلبه من المستودع، أو يرشده إلى فرع آخر يجد فيه المطلوب، فهل هذه التقنية موجودة لدى الوزارة؟ إن شكوى سعادة الوكيل من الممارسين والصيادلة والمستودعات غريبة جدا وغير مقنعة، لا سيما مع دعم الدولة لبند الدواء بستة مليارات، ومع تأكيد الوكيل بأن نقص الدواء خط أحمر، فإذا حاولنا الجمع بين المليارات الستة وبين شكوى الوكيل، فمتى يرى جميع منسوبي الوزارة هذا الخط الأحمر، والأهم متى يشعر المرضى أن مستودعات وزارة الصحة وصيدلياتها تهاب هذا الخط الأحمر، ولا تضطرهم لعدم الثقة في وجوده أصلا، هذا إن كانت هذه الثقة ما زالت موجودة!

نقلا عن صحيفة "مكة"