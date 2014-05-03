إحباط محاولة تهريب مخالفين بشاحنتي إبل في الأحساء

تمكن رجال الأمن بإحدى نقاط الضبط الأمني بالطريق القادم من محافظة العديد باتجاه محافظة الأحساء من إحباط محاولة تهريب 19 مخالفا متسللا إلى المملكة بطريقة غير نظامية، وذلك بإخفائهم بين قطيع من الإبل في شاحنتين، ويعتقد أنهم من إفريقيا.

جاء ضبط المخالفين بعد الاشتباه بإحدى الشاحنتين بنقطة الضبط الأمني فتم توقيفها والتحقق من محتوياتها، وقد عثر بداخلها على قطيع من الإبل، وبالخلف من القطيع 16 شخصا، تبين أنهم مخالفون للإقامة، وتم القبض عليهم والتحفظ على قائد الشاحنة، وفي وقت آخر تم وقف شاحنة أخرى وتفتيشها، وقد عثر بداخلها على 3 مخالفين آخرين وافدين بطريقة غير مشروعة، وتم القبض عليهم والتحفظ على سائق الشاحنة كذلك، وإحالة المقبوض عليهم جميعا، بما فيهم سائقا الشاحنتين لإدارة توقيف الوافدين بمحافظة الأحساء لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.