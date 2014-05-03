إغلاق عقبة الصماء لساعات بسبب الأمطار في عسير

قال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي لـ"العربية نت"، "إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، يوم أمس، أدت إلى إغلاق عقبة الصماء، بعد تساقط كمية من الصخور والأتربة على إحدى منحنيات الطريق، دون وقوع حوادث أو إصابات جراء ذلك".

وأضاف العاصمي: "سرعان ما قامت الشركة المتعهدة بصيانة الطرق بإزالة الركام وتنظيف الموقع، لتعود الحركة المرورية بكل يسر وسهولة خلال ساعات من الإغلاق".

وكانت منطقة عسير شهدت أمطاراً غزيرة إلى متوسطة مع بعض البرد في السودة وقرى الوادي الطالع والنجاد ورجال المع، مع جريان السيل بوادي العوص.