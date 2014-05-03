وزراء خارجية "مجلس التعاون" يناقشون "اتفاق الرياض"

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعاً، اليوم السبت في جدة، ناقشوا خلاله التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض حول الخلافات مع قطر.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، في بيان أن الوزراء أكدوا "أهمية مواصلة اللجنة أعمالها للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس".

كما أكد الوزراء عزم دول مجلس التعاون وتصميمها على "الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مسيرة العمل المشترك وتعزيزها في كافة المجالات".

وقد توصلت دول الخليج الست في 17 أبريل إلى اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى.