الإبداع التائه

كثيراً ما نتحدث عن الإبداع، وهو كلمة تُطرِب الكثير ممن يطمحون إلى الجودة في حياتهم والارتقاء بمستوى الأداء في ما يقومون به من أعمال وإنجازات. لكنه لا يزال - مع كثرة الكلام عنه - تائهاً في مفهومه، بين ركود مترجم من لغة أخرى، وبين هلامية لا يمكن معها معرفة كينونته، وبين شروط وقياسات تجعله أقرب إلى الوجود الذهني الممتنع.

إن رؤية المجتمع للمبدع ليست بأحسن أحوالها بسبب المفهوم المجتمعي للإبداع، وسبب آخر هو السؤال الذي يطرحه المجتمع عن قيمة الإبداع وأثره في الحياة، يضاف إلى ذلك أنه تائه علمياً، إذ إن المحتوى العلمي والثقافي في التعليم العام والجامعي وما فوقه لا يشكل منظومة تخلق التنمية الفردية للإنسان الذي يمارس وتُمارس عليه ومن خلاله العملية التعليمية في أجمل مراحل عمره وأقواها.

وإذا كان الاهتمام بالإبداع والمبدعين واجباً تفرضه الأمانة الدينية والمسؤولية الوطنية فإننا بحاجة إلى الوعي والإدراك والتنبه إلى ركائز في هذا الجانب:

الركيزة الأولى: الوصول إلى مفهوم واضح غير هلامي للإبداع، فيجب أن يكون متجدداً كما هي طبيعة الإبداع نفسه، الإبداع الذي يجب أن يكون مفهوما بسيطاً يسمح بهذا الوصف لكل المبدعين، مهما تعددت مهاراتهم وتخصصاتهم، مع مراعاة مراحلهم العمرية، وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وكما يقول العالم الكبير إينشتاين: «كل البشر عباقرة، ولكن لا تطلب من السمكة أن تتسلق الشجرة». كما أنه من المهم جداً ومن ضرورة الوعي اليوم أن يتركز الجانب الروحي في مفهوم الإبداع، حيث يكتشف العلم الحديث الأهمية الكبرى للقيادة الروحية لدى الإنسان حيث ما وراء المنطق والدماغ لديه إلى عالم الروح، ومن منطلق الحب للذات وللإنسان والحياة، وعند ذلك لا يفعل إلا ما يمليه عليه الصدق وما يتذوقه من خلال الإبداع الجمالي. كما أن المبدع المتألق روحياً سيكون منسجماً مع تطورات الحياة، متناغماً في وجوده بين عالميه الحاضر والغائب. وقد أدى مفهوم الإبداع الذي لم يولِ اهتماماً للقيادة الروحية من أزمان خانقة وجدليات مزمنة إلى قتل الإبداع وضياع الإنسان.

الركيزة الثانية ويجدر بنا التنبه إليها: تجسير الهوة بين المبدع ومجتمعه، فكم مبدعٍ ضاع في مستنقعات الجهل المجتمعي المقصود واللامقصود! إن وعياً كبيراً يجب أن يوجه للمجتمع يُسوَّق من خلاله المفهوم البسيط للإبداع، الذي أشرت إليه سابقاً، وتحويل هذا المجتمع إلى احترام الإبداع، بل التحول إلى مجتمع يُلهِم الإبداع من خلال إتاحة أو جلب الفرصة المجتمعية للممارسات الإبداعية والسماح للتغيير بأن يحصل ويتحرك ويفعل. وقد جرب الشبان والشابات أثناء رحلة الابتعاث أمثلة من المجتمعات والبيوت الملهمة للإبداع وحركته. وأرجو أن يعودوا وهم بعدد طفري لم يُسبَق من قبلُ إلى وطنهم ليجدوه مجتمعاً مستقبِلاً، لا طارداً لطاقتهم الإبداعية وقوتهم اليقينية بالنجاح والعطاء. ولا يجوز أن يحصل، ولا يجوز أن نسمح للاضطرابات والصراعات المجتمعية بأن تنعكس على المبدع وإبداعه. ولذلك لا بد من تطوير حواضن الإبداع وتحسين بيئتها، وخلق وتسويق أفكار بيتية تجعل المبدع يعشق إبداعه داخل بيته وبين أهله.

أما الركيزة الثالثة التي أدعو إلى التنبه إليها فهي: تمويل الإبداع والمبدعين وإنشاء المؤسسات المدنية لتطوير الإبداع ورعاية المبدعين، لأن وفرة المال ستسمح ببروز مواهب مدفونة في مقابر الفقر والحاجة. إن مؤسسات تجارية ضخمة وعلى رأسها البنوك الحاضنة للأموال العامة والخاصة لا تقوم إطلاقاً بدورها الذي ينتظره المجتمع، منها في تأسيس الكيانات الداعمة للمبدعين ولا في تتبنى الخطط الاستراتيجية لإنتاج المبدعين. وقد آن الأوان لأن تقوم هذه المؤسسات من البنوك وغيرها بدورها المجتمعي والإنساني تجاه الوطن برعاية مبدعيه ودعمهم. بل آن الآوان لتشريع قانوني ينبثق عن وزارة الشؤون الاجتماعية التي لا تزال خارج العمل المستقبلي، ينظم هذا القانون الطرق الإلزامية وآلية التحصيل للدعم المالي للإبداع والعقوبات التي تقع على المقصر في ذلك. وهذه الوزارة الاجتماعية هي نفسها مطالَبة بتأسيس شركات غير ربحية لهذا الغرض، أما أن تبقى كلاسيكية الأداء فإن المجتمع ومفهوم الدولة قد تجاوزاها كثيراً. ونحن أمام مفهوم الإبداع الواسع سنجد حشوداً من المبدعين، وما لم تكن لدينا جاهزية لها القوة والقدرة على رعايتهم فإن عقولاً ستهاجر إلى حيث تجد نفسها. وعقول أخرى ستضيع أو تشقى وراء لقمة عيشها، أو تتلقفها عصابات الجرائم المنظمة. لذلك فالأمر يجب أن يكون على محمل الجد لدى الدولة بأجهزتها ولدى المواطن بوعيه. ونحن بانتظار ورش العمل التي تجعل هذا الموضوع في سياقه الصحيح.

نقلا عن صحيفة "الحياة"



