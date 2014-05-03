الشورى يناقش التقاعد والابتكارات والمشتريات الحكومية

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي يعقدها، بعد غدٍ الاثنين، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433 / 1434 هـ.

وأكدت اللجنة أهمية إيجاد كيان قوي يقوم بدور فاعل في مجال المنافسة كالعديد من الممارسات الدولية في هذا المجال، نظراً لأهمية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وإلى ضخامة الاقتصاد الوطني وتنوع الشركات العاملة فيه.

وأوصت اللجنة بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتوفير الدعم المالي والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لها، وحثت على العمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29 / 7 / 1393 هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ويستكمل المجلس الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.

وفي الجلسة العادية السادسة والثلاثين التي تعقد، الثلاثاء المقبل، يصوت المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف الفلبينية، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة المجلس لمشروع الاتفاق في جلسة سابقة.

ويشرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد مارق، وذلك استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وكان المجلس قد أقر خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1435 هـ ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مذكرات تفاهم في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وحدة التحريات المالية السعودية ونظيراتها في كل من (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مونتينغيرو، وجمهورية تركيا، وجمهورية أفغانستان الإسلامية)، ومشروع اتفاقية في المجال نفسه مع الاتحاد الروسي، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 / 8 / 1400هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.