القبض على ثلاثة "أحداث" قتلوا عشرينياً في مكة

قبضت شرطة العاصمة المقدسة على ثلاثة أحداث أفارقة، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، نظير تورطهم في مقتل مقيم من أبناء جلدتهم في العشرين من عمره.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي القرشي، أن الجهات الأمنية في شرطة العاصمة المقدسة تبلغت في الــ10 والنصف من مساء أمس الجمعة، بوجود اعتداء من ثلاثة أشخاص ضد آخر، ما أدى إلى وفاته.

وأضاف المقدم القرشي: "فور تلقي البلاغ انتقل المختصون والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى موقع الحدث، واتضح أن المجني عليه مقيم إفريقي في العشرين من عمره، ومصاب بعدة طعنات في جسده، نظير استخدام آلة حادة، توفي على إثرها، فيما تم نقل جثمانه إلى المستشفى، لإكمال إجراءات الطبيب الشرعي".

وأكد المقدم القرشي أنه : "بعد البحث والتحري عن الجناة، تمكن رجال الأمن من القبض عليهم في فترة وجيزة، واتضح أنهم أحداث تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، من بني جلدة المجني عليه، وعند سماع أقوالهم أكدوا واقعة الاعتداء جراء مشاجرة حدثت بينهم، كما تم التحفظ عليهم لإكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة".