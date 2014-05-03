القبض على متخصص في سرقة حقائب النساء بالرياض

ضبطت شرطة الرياض يمني امتهن سرقة حقائب النساء. وقالت الشرطة في بيان لها، اليوم السبت، إنه ورد لعمليات دوريات الأمن بلاغ من امرأة عربية عن تعرضها لنشل حقيبتها بحي الملز، وسط الرياض، وهروب الجاني على سيارة "أكورد" وبداخل الحقيبة مبلغ مالي وأجهزة جوال.

وأضاف البيان: "تم توجيه الدوريات الميدانية وبعد نصف ساعة ورد بلاغ مماثل من امرأة في حي الفيصلية تعرضت لنشل حقيبتها وخلال دقائق لوحظت سيارة تنطبق عليها الأوصاف التي وردت من المبلغتين وعندما طُلب منه الوقوف حاول الفرار فتمت متابعته وحوصر من قبل عدد من الدوريات إلا أنه رفض التجاوب مع النداءات حتى أوقف بالقوة".

وأشار البيان إلى أن: "السارق يمني الجنسية يبلغ من العمر 19 سنة واتضح أن السيارة مسروقة ومعمم عنها من قبل مركز شرطة المربع وبتفتيش السيارة عثر على عدد من الحقائب النسائية ومبالغ مالية وأطقم ذهب وأجهزة جوال وتم تسليم الشخص والمضبوطات لمركز الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه".



