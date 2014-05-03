أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بالكورونا. توفي منهم اثنان. ونص البيان التفصيلي على:

في مدينة الرياض :

إمرأة تبلغ من العمر 40 سنة ، وليست لديها أعراض ومخالطة لحالة مؤكدة.

مراهق يبلغ من العمر 13 سنة، يعاني من الربو ، راجع مستشفى حكومي بضيق في التنفس وتحسنت حالته وليس لديه أعراض.

إمرأة تبلغ من العمر 71 سنة ، تعاني من مرض السرطان ، دخلت إلى مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 2014/3/27 بارتفاع في درجة الحرارة والتهاب في مجرى البول ، بتاريخ 2014/4/24 ظهرت لديها الأعراض التنفسية وتتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله لها الشفاء العاجل ، والمريضة مخالطة لحالة مؤكدة.

رجل يبلغ من العمر 82 سنة ، يعاني من مرض السكري وارتفاع بضغط الدم وأمراض بالرئة ، أدخل إلى مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 2014/4/14 بفشل تنفسي ، وفي تاريخ 2014/4/26 ظهرت عليه الأعراض التنفسية ويتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله له الشفاء العاجل.

إمرأة تبلغ من العمر 66 سنة ، تعاني من مرض السكري ، ظهرت لديها الأعراض التنفسية بتاريخ 2014/4/24 وأدخلت إلى مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 2014/4/29 وتتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله لها الشفاء العاجل.

في محافظة جدة



رجل يبلغ من العمر 56 سنة ، يعاني من مرض السكري وارتفاع بضغط الدم ، ظهرت لديه الأعراض التنفسية بتاريخ 2014/4/21 وأدخلت إلى مستشفى حكومي بجدة بتاريخ 2014/4/24 وحالته مستقرة.

رجل يبلغ من العمر 70 سنة , يعاني من مرض السكري وارتفاع بضغط الدم ، وأدخل إلى إلى مستشفى حكومي بجدة بتاريخ 2014/4/30 بأعراض تنفسية وحالته مستقرة.

رجل يبلغ من العمر 55 سنة ، يعاني من مرض السكري وأدخل إلى إلى مستشفى حكومي بجدة بتاريخ 2014/4/23 بأعراض تنفسية وحالته مستقرة.

رجل يبلغ من العمر 37 سنة ، وليس لديه أعراض وهو مخالط لحالة مؤكـدة.

إمرأة تبلغ من العمر 55 سنة ، أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 2014/4/29 بأعراض تنفسية ، وحالتها مستقرة.

رجل يبلغ من العمر 25 سنة ، ظهرت لديه الأعراض التنفسية بتاريخ 2014/4/24 ، وأدخل إلى مستشفى حكومي جدة بتاريخ 2014/4/27 ، وقد وافته المنية بتاريخ 2014/4/30 تغمده الله بواسع رحمته.

رجل يبلغ من العمر 53 سنة ، وليست لديه أعراض وهو مخالط لحالة مؤكدة.

في العاصمة المقدسة :

رجل يبلغ من العمر 28 سنة، يعمل بمستشفى حكومي بالعاصمة المقدسة ، وليست لديه أعراض وهو مخالط لحالة مؤكدة.

رجل يبلغ من العمر 32 سنة ، يعمل بمستشفى حكومي بالعاصمة المقدسة ، وأدخل إلى المستشفى بتاريخ 2014/4/29 بأعراض خفيفة وهو مخالط لحالة مؤكدة ، وتم تحويله إلى مستشفى حكومي.

إمرأة تبلغ من العمر 69 سنة ، تعاني من الدرن وفقر الدم ، أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 2014/3/5 إثر قصور بعضلة القلب ، وقد ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 2014/4/26 ، وقد وافتها المنية بتاريخ 2014/4/29 تغمدها الله بواسع رحمته.

إمرأة تبلغ من العمر 28 سنة ، ولا توجد لديها أعراض وهي مخالطة لحالة مؤكدة.