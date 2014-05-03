دوريات حرس الحدود تصيب مهرباً رفض التوقف

أصابت دوريات حرس الحدود بمنطقة جازان مهربا رفض التوقف، وتم ضبط بحوزته 1225 حزمة قات.

وتعود التفاصيل، بحسب ما رواها الناطق الإعلامي لحرس الحدود بجازان، العميد عبدالله بن محمد بن محفوظ، في بيان صحافي، اليوم الجمعة: "في يوم الأربعاء الموافق 1/7/1435هـ وفي تمام الساعة 9.30، وبناء على توفر معلومة لدى الدورية الأمنية بخصوص تهريب ممنوعات، وخلال قيام الدورية الأمنية بعملها المعتاد في حدود مسؤولية الحرم الحدودي، تمت مشاهدة سيارة شاص اللون بيج".

وأضاف: "تم الإشارة بالتوقف إلى أنه لم يذعن للوقوف وتجاوز الدورية هارباً بسيارته، وتم إطلاق طلقات تحذيرية، لكنه استمر في سرعته غير مبالٍ بخطورة ما يقوم به، وعلى الفور تم إطلاق أعيرة نارية لتعطيل السيارة، وأثناء ذلك أصيب السائق بإحدى الطلقات، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الطوال، وتبين هناك أنه فارق الحياة، وبتفتيش السيارة وجد بداخلها على عدد 1225 حزمة قات مخدر تزن 612 كيلوغراما".

وأكد الناطق الإعلامي أن منطقة الحدود منطقة خطرة يعرض الإنسان نفسه للخطر، وعلى المواطن والمقيم التوقف لرجال حرس الحدود، وإبراز هوياتهم، وعدم المجازفة بأرواحهم بالهروب، أو التخفي، لأن رجال حرس الحدود يعملون من أجل حماية حدود الوطن، ويواجهون عدوا مجهولا قد يكون مهرب مخدرات أو أسلحة أو ذخيرة أو قاتا أو متفجرات أو مخربا، وبلادنا مستهدفة، وعلينا أن نتكاتف باتباع التعليمات وتنفيذها، وعدم التهاون حتى لا نعرض أنفسنا للخطر.