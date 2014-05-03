الإفتاء تدعو المرشحين لوظائف باحث علمي للاختبار..غدا

دعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المرشحين لوظائف "باحث علمي مساعد بالمرتبة السادسة" التي أُعلن عنها مؤخرا في مختلف فروعها بالمملكة، إلى الحضور لفرعيها في الرياض والطائف، بدءًا من يوم غد الأحد، لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تستمر خمسة أيّام.

ودعا مدير عام الشؤن الإدارية والمالية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء رئيس لجنة المسابقات الوظيفية محمد بن فهد الفارس، الجميع إلى الاطلاع على الموقع http://recruitment.alifta.org/ لمعرفة موعد الاختبار والمقابلة، مع ضرورة إحضار أصل وصورة الهوية الوطنية، والمؤهل العلمي للمطابقة.

