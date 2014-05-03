الطفل الغامدي: رفضت مليوني ريال ثمناً لقلم الملك

روى الطفل فيصل الغامدي بماذا يفكر بهدايا الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ قال في حديث لبرنامج أكشنها على قناة إم بي سي أكشن أنه رفض الكثير من إغراءات لبيع تلك الهدايا من بينها عرض بقيمة مليونين ريال.

وكان الطفل الذي قفز من نصف الملعب إلى المنصة الملكية في الجوهرة، حيث يجلس الملك عبدالله إذ طلب من الملك لمس الكرة التي بحوزته.

وسبق ذلك ابتهاج الملك وهو يرى قدوم الغامدي إليه، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتفاء بهذا الطفل الذي تم تدريبه من قبل شركة أرامكو، ليقدم أهم فقرة في حفل الافتتاح، وهو حمل الكرة من نصف الملعب إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد أن أنهى فقرته، واستدار للمغادرة، تفاجأ بمناداة الملك الذي لم يسمعه في الوهلة الأولى؛ ليقدم إليه الملك القلم الذي كان في جيبه العلوي وساعة ثمينة؛ تقديراً لهذا الطفل الذي أبهج الجميع بأدائه اللافت.