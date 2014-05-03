مصادر لـ"العربية نت": الاتحاد لن يلعب في الجوهرة

علمت "العربية. نت" من مصادر خاصة، أن إدارة نادي الاتحاد لازالت مستمرة في مفاوضاتها مع إدارة الملعب لإقامة مباراة الذهاب لناديي الاتحاد والشباب في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، لكن إدارة الملعب، بحسب المصادر نفسها، أكدت أن المباراة لن تقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة والذي افتتح يوم الخميس الماضي.

وأرجعت المصادر رفض إدارة الملعب إقامة المباراة بسبب معاناة أرضية الملعب من حفل الافتتاح والبروفات التي سبقت افتتاح الملعب مع حاجة الأرضية لنحو ثلاثة أسابيع حتى ينمو العشب بشكل طبيعي، وهو ما يعني صعوبة اقامة مباراة الاتحاد والشباب الاسيوية على ارضية الملعب يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب المصادر نفسها، فإن إدارة الملعب أبلغت ادارة نادي الاتحاد قرارها النهائي بعدم إقامة المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بسبب اعمال الصيانة، وذلك على بعد ثلاثة ايام من موعد المباراة المرتقبة.

وسيحتاج الاتحاد لأشهر قليلة قادمة، قبل أن يجرب اللعب للمرة الأولى في الجوهرة المشعة، وهي الميزة التي سبقه اليها جاره النادي الاهلي والذي مني بالخسارة الأولى على ملعب الجوهرة المشعة حين خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية نظيفة أمام نادي الشباب.

وكان ملعب الجوهرة المشعة قد أسر أنظار وقلوب الجماهير الرياضية والمراقبين داخل السعودية وخارجها، وهو يقدم نفسه كأول ملعب بمواصفات عالمية لملعب مخصص للعب كرة القدم في السعودية وبسعة 60 الف متفرج كانوا حاضرين في ليلة تاريخية ظهرت فيها الجوهرة المشعة وكأنها جوهرة حقيقية سرقت الإعجاب وأذهلت شاهديها عبر التلفاز قبل الحاضرين داخل الملعب.