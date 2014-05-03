نجاح عملية زرع صمام نادرة لمسن سعودي

نجح الفريق الطبي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، في إجراء عملية قسطرة نادرة، الخميس الماضي، لمسن سعودي زرع له صمام جديد داخل صمام قديم وضع له قبل 12 سنة، عن طريق فريق طبي سعودي بالكامل بقيادة الدكتور محمد بلغيث البارقي استشاري القلب والقسطرة.

وقال الدكتور محمد البارقي (جاءنا المريض، وهو مسن يتجاوز عمره 100 عام، وحالته متدهورة بسبب مياه في الرئتين، فوضعناه على جهاز التنفس لمدة أسبوعين، ولكبر سنه اجتمعنا كجهاز جراحي وطبي لمناقشة حالته، واتفقنا بأن المريض يحتاج لزراعة صمام جديد داخل صمامه القديم، علما بأن هذه العملية نادرة، وهذه هي المرة الأولى التي تجرى بالشرق الأوسط وعن طريق أيد سعودية بالكامل".

وبين الدكتور البارقي أن المريض عاش بالصمام القديم 12 سنة، والمدة الافتراضية للصمام هي من 7 إلى 10 سنوات، وصعوبة العملية تكمن في زراعة الصمام الجديد داخل القديم والتنسيق بين الأطباء أثناء التركيب والتثبيت لدقة العملية، لأن أي تسرع أو تأخر سيؤدي إلى نتائج غير مرضية.

وأكمل: "بعد ثلاثة أيام تحسنت حالة التنفس عند المريض، وفصل عنه جهاز التنفس الاصطناعي، وبدأ بالتنفس الطبيعي، وحالته في استقرار وفي تحسن مستمر".