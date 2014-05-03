نزل من سيارته فسرقها مريض نفسي

نزل مقيم في المنطقة الشرقية من سيارته وهي في حالة دوران، فاستغل الوضعية مريض نفسي ليسرقها.

وتعود التفاصيل، بحسب ما ورد في بيان للشرطة إلى "أنه ورد بلاغ من مقيم آسيوي بالعقد الثالث من العمر عن تعرض المركبة المسلمة له من قبل الشركة التي يعمل بها للسرقة، وذلك أثناء إيقافها بالقرب من سكنه والمحرك بحالة دوران".

وأضاف: "تم تمرير معلومات المركبة للعاملين بالميدان، وجرى رصد المركبة من قبل إحدى دوريات الأمن بقيادة أحد الأشخاص، تم استيقافه والقبض عليه، حيث تبين أنه مواطن ثلاثيني يعاني من اضطراب نفسي، تم التحفظ عليه وتسليمه والمركبة لقسم التحقيقات بالشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية، وإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص".