117 برنامجاً تدريبياً ينفذها معهد الإدارة العامة غدا

يستقبل معهد الإدارة العامة بدءً من يوم غدٍ (2762) موظفًا حكوميًا، للالتحاق بـ (117) برنامجًا تدريبيًا، ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفرعيه بجدة والدمام والفرع النسائي بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد يلتحق (1185) موظفًا حكوميًا، بـ (54) برنامجاً تدريبياً تشمل: إدارة الإيرادات والنفقات العامة (مجموعتان)، إدارة مشاريع البرمجيات، إعداد التقارير الهندسية، إعداد دراسات الجدوى المالية للمشاريع، إعداد وصياغة العقود، أعمال الاستدلال، أعمال السكرتارية (مجموعتان)، الاتصالات الإدارية (مجموعتان)، الإجازات، الإلقاء الفعال، التحقيق الإداري، التكشيف والاستخلاص، الحسابات الختامية الحكومية، الحقوق والمزايا المالية للموظف (مجموعتان)، السكرتارية الالكترونية (أربع مجموعات)، القيادة الإدارية، برمجة المشاريع الهندسية، تجهيز وترتيب المستودعات (مجموعتان)، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تطوير خدمات المستفيدين، تطوير صفحات الويب باستخدام JavaScript، تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، تقويم الأداء الوظيفي، تقييم البرامج والخدمات الصحية، لغة الاستفسار الإجرائية Transact-SQL في بيئة MS SQL Server، مبادئ المحاسبة المالية.

كما تشمل البرامج: معالجة النصوص، منازعات العقود الإدارية (مجموعتان)، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع ضغوط العمل (مجموعتان)، مهارات التفاوض، إدارة التوثيق التمريضي، إعداد الحوارات الإعلامية، الإشراف الميداني على تنفيذ المشاريع، الانتماء والولاء الوظيفي، التحقيق في المخالفات العمالية، الترقيات، المحاسبة الحكومية في الفروع، تحليل السلاسل الزمنية، جرد المواد، سلوكيات الوظيفة العامة (مجموعتان)، متابعة أوامر التوريد، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فـرع المعهد بمدينة جـدة بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق (638) موظفًا حكوميًا، بـ (25) برنامجًا تدريبيًا هي: إدارة الجودة الشاملة، إدارة برامج التثقيف الصحي، أساسيات شبكات الحاسب الآلي، أعمال السكرتارية (ثلاث مجموعات)، الإشراف الإداري، الببليوجرافيا، التحليل الهيكلي لنظم الحاسب، القيود المحاسبية الحكومية، المنافسة العامة، الوصف الببلوجرافي لمصادر المعلومات، برمجة قاعدة البيانات MS Access، تحرير الرسائل باستخدام الحاسب الآلي، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تحليل المشكلات واتخاذ القرارات (مجموعتان)، تصميم البرامج التدريبية، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، إدارة النزاع في بيئة العمل، تخطيط القوى العاملة، تصميم الإستبانة، نظم الرقابة الداخلية.

ويلتحق بفـرع المعهد بمدينة الـدمام بالمنطقـة الشـرقية (511) موظفًا حكوميًا ، بـ (20) برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة الجودة الشاملة، إدارة الوقت، أعمال السكرتارية (مجموعتان)، التنظيم في المرافق الصحية، الحسابات الختامية الحكومية، السكرتارية الالكترونية، القيادة الإدارية، برمجة تطبيقات النوافذ بلغة #C، تحرير الرسائل باستخدام الحاسب الآلي، تحليل العلاقة بين المتغيرات، مبادئ المحاسبة المالية، مهارات التعامل مع المراجعين (ثلاث مجموعات)، مهارات التفاوض (ثلاث مجموعات)، التقارير المالية الحكومية، مهارات بناء فرق العمل.

أما في فرع المعهد النسائي بالرياض فتلتحق (428) موظفة حكومية بـ (18) برنامجًا تدريبيًا هي: إدارة مشاريع البرمجيات، الإبداع الإداري، العرض والتقديم، العرض والتقديم، برمجة قاعدة البيانات MS Access، بناء المكتبات الرقمية (مجموعتان)، تحليل العلاقة بين المتغيرات (مجموعتان)، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تحليل المشكلات واتخاذ القرارات، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تقويم الأداء الوظيفي، مهارات التعامل مع المراجعين، مهارات التعامل مع المرؤوسين، الاتصال الإداري، الأعمال الإجرائية في السجلات الصحية، الترقيات، تخطيط القوى العاملة.