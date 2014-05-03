21 إصابة في حادث تصادم بين حافلة وتريلا

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض أحمد بن صالح العنزي: "إن غرفة عمليات منطقة الرياض تلقت بلاغا عند الساعة 1:22 صباحا يفيد بوجود حادث تصادم حافلة وتريلا على طريق القصيم باتجاه الرياض، قبل كبري ملهم، على اثره تم توجيه 7 فرق إسعافية وفرقتين استجابة متقدمة وطائرتين من الإسعاف الجوي".

ونتج عن الحادث 15 إصابة، ما بين متوسطة وطفيفة، و6 إصابات عولجت بالموقع ورفضت النقل.

وتم نقل خمس إصابات إلى مدنية الملك سعود الطبية، وخمس إصابات لمستشفى الإيمان، وإصابتين لمستشفى السعودي الألماني، وثلاث إصابات لمستشفى حريملاء العام.