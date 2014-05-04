ارتفاع أعداد المصابين بالكورونا إلى 411

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 15 حالة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليصبح إجمالي المصابين بالمرض منذ ظهوره إلى الآن 411، توفي منهم 112. وفيما يلي النص التفصيلي لوزارة الصحة:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 15 حالة.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا: 4 حالات.

العدد الكلي للوفيات: حالة واحدة (ضمن الحالات المسجلة في الأربع والعشرين ساعة الماضية)

ملخص الوضع الصحي للحالات:

4 حالات دون أعراض.

5 حالات مستقرة وتتلقى العلاج في الجناح.

5 حالات في العناية المركزة.

حالة واحدة وافتها المنية.

تفاصيل الحالات:

أ‌- في مدينة الرياض:

1. امرأة تبلغ من العمر 45 سنة، وأدخلت مستشفى حكوميا بتاريخ 29/4/2014 بأعراض تنفسية، وتتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله لها الشفاء العاجل، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

2. رجل يبلغ من العمر 47 سنة، أدخل مستشفى حكوميا بالرياض بتاريخ 21/4/2014 بأعراض تنفسية، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

3. رجل يبلغ من العمر 77 سنة، يعاني ورما نقويا متعددا، دخل مستشفى حكوميا بالرياض منذ شهر ديسمبر 2013، وظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 29/4/2014، وقد وافته المنية بتاريخ 2/5/2014، تغمده الله بواسع رحمته.

4. امرأة تبلغ من العمر 73 سنة، أدخلت مستشفى حكوميا بالرياض منذ شهر يناير 2014 بأمراض في القلب، وفي 29/4/2014 ظهرت عليها الأعراض التنفسية، وتتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله لها الشفاء العاجل.

5. رجل يبلغ من العمر 27 سنة، ظهرت عليه أعراض ارتفاع في درجة الحرارة وقيء وإسهال بتاريخ 1/5/2014، وأدخل مستشفى حكوميا بتاريخ 3/5/2014 وحالته مستقرة، وهو مخالط لحالة مؤكدة.

6. رجل يبلغ من العمر 55 سنة، وليست لديه أعراض، وهو مخالط لحالة مـؤكدة.

ب‌- في محافظة جدة:

1. رجل يبلغ من العمر 94 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 26/4/2014، وأدخل مستشفى حكوميا بجدة بتاريخ 28/4/2014، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

2. رجل يبلغ من العمر 61 سنة، يعاني فشلا كلويا، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 22/4/2014، وأدخل مستشفى خاصا بجدة بتاريخ 24/4/2014 وحالته مستقرة.

3. رجل يبلغ من العمر 47 سنة، يعاني فشلا كلويا، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 29/4/2014، وأدخل مستشفى حكوميا بجدة في اليوم نفسه وحالته مستقرة.

4. رجل يبلغ من العمر 63 سنة، أدخل مستشفى حكوميا بجدة بتاريخ 17/2/2014 إثر إصابته بغرغرينا بتاريخ 29/4/2014، وظهرت عليه الأعراض التنفسية، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

5. امرأة تبلغ من العمر 40 سنة، أدخلت مستشفى حكوميا بالعاصمة المقدسة بتاريخ 29/4/2014 بأعراض تنفسية، وحالتها مستقرة، وتم تحويلها إلى مستشفى حكومي بجدة.

ت‌- في العاصمة المقدسة:

1. امرأة تبلغ من العمر 26 سنة، ظهرت لديها الأعراض التنفسية الخفيفة بتاريخ 21/4/2014، وحالتها مستقرة، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

2. امرأة تبلغ من العمر 27 سنة، وليست لديها أعراض، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

3. امرأة تبلغ من العمر 37 سنة، وليست لديها أعراض، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

4. رجل يبلغ من العمر 14 سنة، وليست لديه أعراض، وهو مخالط لحالة مؤكدة.

ث‌- الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا:

1. رجل يبلغ من العمر 48 سنة، وأخرج من مستشفى حكومي بجدة ولله الحمد.

2. امرأة تبلغ من العمر 77 سنة، وأخرجت من مستشفى حكومي بالرياض ولله الحمد.

3. رجل يبلغ من العمر 45 سنة، وأخرج من مستشفى حكومي بالرياض ولله الحمد.

4. رجل يبلغ من العمر 81 سنة، وأخرج من مستشفى حكومي بالرياض ولله الحمد.