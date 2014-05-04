الأمير متعب يتسلم جائزة الشيخ زايد نيابة عن الملك

تسلم وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، اليوم الأحد، جائزة الشيخ زايد للكتاب، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد اختياره شخصية العام الثقافية.

وتسلم الأمير متعب بن عبدالله الجائزة من الفريق الأول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمركز أبوظبي للمعارض، بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفكرية العربية والعالمية ورجال الإعلام.

وقال الأمير متعب في تصريحات صحافية "شرفني سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله باستلام هذه الجائزة نيابة عنه ونقل تحياته إلى أبنائه في دولة الإمارات حكومة وشعباً وسعادته البالغة بهذه الجائزة، لأنها تحمل اسماً غالياً على قلبه وعلى قلوب الجميع وهو اسم الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله القائد الحكيم الذي أرسى دعائم هذه الدولة العزيزة".

وأشاد الأمير متعب بن عبدالله بما يربط بين المملكة والإمارات من علاقات متينة وراسخة، تعد دليلاً حياً على وحدة الصف والمصير وعلى الانسجام والتعاون البناء الذي يهدف لما فيه الخير لدول المنطقة والعالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع.

وأكد أن خادم الحرمين الشريفين يسعى إلى خدمة الثقافة والفكر ونشر ثقافة الحوار والتسامح والسلام بين شعوب العالم, لافتاً سموه إلى أن شخصية خادم الحرمين الشريفين شخصية محبة للعلم والعلماء والثقافة والمثقفين ورجال الأدب والفكر ويؤمن دائماً بأهمية التواصل والتكامل بين المثقفين لما يعود بالخير والفائدة على الجميع.