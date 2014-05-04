تفحم 2 وإصابة شخص بهلع في حريق بشركة كهرباء حائل

قال الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، الرائد نافع الحربي لـ"العربية.نت": "إن غرفة العمليات، ظهر اليوم، تلقت بلاغا من أحد المواطنين عن حادث حريق داخل شركة كهرباء حائل على طريق الروضة جنوب مدينة حائل".

وأشار الحربي إلى أنه على الفور، تم انتقال ثلاث فرق للموقع، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن اشتعال جزئي في أحد محولات رفع الضغط في التوربين رقم ٥ في الجهة الشمالية من منشآت الشركة، نتج عنه حالتا وفاة تفحم كامل من العاملين بالشركة، تبين أن الأول سعودي، والثاني مغربي الجنسية، وأصيب أحد العاملين بحالة هلع نقل على إثرها للمستشفى بواسطة إسعاف الدفاع المدني، فيما قامت فرق الإطفاء بالتبريد على المولدات بعد فصل التيار عنها، حيث استمرت عملية الإطفاء قرابة 15 دقيقة.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني نوهت في وقت سابق على شركة الكهرباء باتخاذ إجراءات السلامة، واتباع التعليمات، خاصة في فترة فصل الصيف.