سبع إصابات بحادث تصادم على طريق الجوف حائل الدولي

قال المتحدث للهلال الأحمر السعودي بالجوف، حمدان الضويحي، لـ"العربية نت": "إن سبع إصابات استنفرت فرق المنطقة".

وفي التفاصيل قال الضويحي: "إن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة 19:16 دقيقة بلاغا من عمليات أمن الطرق، مفاده وجود حادث تصادم على طريق الجوف – حائل، وبالقرب من قرية العليم، ونتج عنه 7 إصابات، وعلى الفور تم توجيه أربع فرق للموقع، إضافة للقيادة الميدانية وفرقة تم طلبها من منطقة حائل بحكم قرب المسافة لها، وقد وصلت أول فرقة للموقع في تمام الساعة 19:50 دقيقة، حيث كان زمن الاستجابه 35 دقيقة، وتم نقل أربع حالات عن طريق فرق الجوف لمستشفى دومة الجندل العام، وبقية الحالات عن طريق فرقة حائل، وقد تابع الحادث مدير عام الهيئة بمنطقة الجوف منذ بدايته حتى تم تسليم الحالات لغرف الطوارئ بالمستشفى".