من الصحف السعودية: فشل شاب حاول خطف شقيقته

فشل شاب في اقتحام دار الرعاية في مدينة بريدة، بغرض إخراج شقيقته بالقوة التي تسكن في الدار، كما كفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يد أحد موظفيها تم ضبطه في حفل خليع في الرياض.

تلك الأحداث هي أبرز ما نقلته الصحف السعودية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، التي تناولت أيضاً لأخبار عن المعلمات وهي على النحو التالي:

شرطة الرياض تطيح بـ 4 عصابات سرقت 10 ملايين ريال من بنوك





أوقعت شرطة منطقة الرياض بأربع عصابات تضم (13) لصاً بينهم، خمسة أشقاء، دفعهم هوس الثراء السريع إلى السطو على سيارات نقل الأموال وسرقة بعض أجهزة الصرف الآلي وتعقب مندوبي البنوك لسلب الأموال في مدينة الرياض وبعض محافظات المنطقة، وتورط المشاركون في تلك العصابات في سرقة ما يقرب من عشرة ملايين ريال في خمس جرائم.



هيئة بريدة تقبض على فتاة.. وشقيقها يحاول تخليصها بالقوة





حاول شقيق إحدى الفتيات النزيلات بدار الرعاية ببريدة الثلاثاء الماضي اقتحام دار الفتيات وذلك بعد أن صدم الباب الرئيسي للدار وحاول إخراج شقيقته، إلا أنه تمت السيطرة على المقتحم بعد حضور الدوريات الأمنية والسيطرة على الوضع.

يجدر ذكره أن مسؤولاً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببريدة أكد حدوث ثلاث مخالفات لفتيات تمت خلال اسبوعين من محل "حلويات ومقهى مخصص للعوائل" وتم القبض على ثلاث وحالة تم التستّر عليها، فيما تم تسليم حالتين إلى شرطة بريدة الشمالية وتمت الإحالة إلى دار الفتيات، منوهاً إلى ضرورة العناية والاهتمام من رب كل أسرة بما يعول من أبناء وبنات، لافتاً إلى خطورة مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريح لـ"الرياض" أكد مساعد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم النقيب بدر السحيباني انه تم ايقاف مواطن على ذمة التحقيق بشرطة بريدة الشمالية، وذلك على إثر قيامه بصدم بوابة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومحاولته التهديد وبحوزته مسدس بدون ذخيرة، وأحيلت اوراق القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الاجراءات.

كف يد موظف هيئة ضبط في حفل خليع

كفت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يد موظف إداري يعمل في أحد فروعها، بعد أن تم ضبطه في حفل خيلع باستراحة بالرياض، وتوقيفه تمهيدا لتحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات معه هو والمقبوض عليهم في الحفل المختلط.وأوضحت مصادر الهيئة أن الموظف كان قد هرب من الموقع أثناء مداهمته، فتم إصدار تعميم عنه، لكنه سلم نفسه للشرطة، التي خاطبت الهيئة بتوقيفه، ليصدر أمر رئاسة الهيئة بكف يد الموظف عن العمل بها.وكانت الفرقة المساندة من هيئة الأمر بالمعروف بالرياض قد قبضت على الموظف قبل أسابيع (نشرت «عكاظ» القصة في حينها، بعددها رقم 4658 بتاريخ 18/5/1435هـ)، وهو في الأربعينيات من عمره أثناء وجوده في حفل مختلط بإحدى استراحات الرياض، كما تم ضبط عدد من الشباب والفتيات شاركوا في الحفل.إلى ذلك، ضبطت شعبة مكافحة السحر والشعوذة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة وافدا أفغانيا تورط في ممارسة السحر في حي العاقول.وأوضح مصدر في الهيئة أن شعبة مكافحة السحر قد تسلمت الوافد من مراقبي البلدية، بعد اشتباههم في وضعه أثناء وجوده في أحد المحال التجارية التي كان يعمل بها، مبينا أنه بتفتيشه عثر بحوزته على اثنين من أعمال الحجب، مشيرا إلى أنه تم فك الحجب وإتلافها من قبل أعضاء الهيئة، لافتا إلى أنه تم أخذ التعهد على الوافد ومناصحته بعدم معاودته لممارسة مثل هذه الأعمال وإطلاق سراحه.وحذر المصدر المواطنين والمقيمين بعدم ممارسة هذه الأعمال التي تعد مخالفة للشرع.وكانت لجنة مكافحة السحر والشعوذة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة قد أبطلت أكثر من 200 عمل سحري خلال عام ونصف، فيما أحالت أكثر من 15 ساحرا من جنسيات مختلفة إلى الجهات الأمنية، وعالجت 150 قضية سحر عن طريق الرقاة الشرعيين، وذلك إثر تلقيها العديد من البلاغات والشكاوى من المتضررين والمبلغين عن ممارسي تلك الأعمال.

إيقاف إجازة المرافقة للمعلمات حتى نهاية العام



أوقفت وزارة التربية والتعليم إجازة مرافقة المعلمات لأطفالهن في المستشفيات أو أحد أقاربهن حتى نهاية العام الدراسي.وجاء توجيه الوزارة بمنع الإجازات بالتعاون مع وزارة الصحة، نظرا لارتباط المعلمات في نهاية كل عام بالمراجعة وأعمال الاختبارات والتصحيح.وعلمت «عكاظ» أن إدارة الشؤون الصحية بالطائف وجهت كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة منها، بعدم منح المعلمات إجازة مرافقة، بناء على طلب إدارة التربية والتعليم التي رفضت قبول أي إجازة مرافقة.وبررت مصادر «عكاظ» القرار بكثرة إجازة المرافقة للمعلمات في السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح التركيز أكثر على الإجازات المرضية سواء للمعلمين أو المعلمات، وتشديد إجراءاتها للحد منها، مشيرة إلى أن إجازة المرافقات باتت تظهر بكثرة، وخاصة في مدارس البنات، حيث إنها إجازة لا تحتاج لإثبات مرض أكثر من كونها مرافقة.يذكر أن إجازة المعلمين والمعلمات هذا العام تبدأ يوم الخميس 21 شعبان المقبل، فيما ستكون المباشرة يوم الأحد 28 شوال، أي أن مدة الإجازة 67 يوما.

استبعاد 824 "بديلة" من "التوظيف".. و73% يتجهن للعمل "الإداري"

في الوقت الذي أغلقت فيه وزارة التربية والتعليم الخميس الماضي بوابة "تكامل" المخصصة لحصر البديلات "المستثنيات" وتحديد نوع وظائفهن والرغبات المكانية المناسبة لهن، كشفت "التربية" عن حرمان نحو ٨٢٤ بديلة من الترشيح لعدم إدخالهن رغباتهن.

أكد ذلك المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي للبديلات بعد الحصر بلغ ٢٤٢٩٩ بديلة، وأنه يمكنهن استعراض بياناتهن عن طريق النظام.

وأوضح العصيمي أن نحو 545 بديلة دخلن على البوابة وأدخلن رغباتهن ولم يخترن نوع الوظيفة، لافتاً إلى أن الوزارة ستبحث وضعهن مع إدارات التربية والتعليم لاستكمال بياناتهن.

وأضاف أن عدد البديلات اللاتي دخلن إلى النظام وأدخلن رغباتهن بلغ نحو ٢٣٤٧٥ بديلة، منهن ٥٦٣٤ اخترن التوظيف في المجال "التعليمي" بنسبة 26%، بينما اختارت ١٧٢٩٦ بديلة التوظيف في المجال الإداري بنسبة 73% .



''مصادر'' الوطن : جدة تتصدر قضايا غسل الأموال بـ53 قضية في عامين

تصدرت "جدة " قائمة المدن السعودية الأكثر في عدد القضايا المرصودة فيما يتعلق بغسيل الأموال وذلك خلال العامين الماضيين، وقد بلغ عدد القضايا الجنائية المتعلقة بـ"غسيل الأموال" وفقاً لقرار صادر من المحكمة العامة، ما مجموعه 53 قضية اتهم فيها سعوديون وأجانب.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة العامة بجدة استقبلت 53 دعوى غسيل أموال مقامة ضد 22 سعوديا و31 مقيما، وتنوعت الدعوى بين حوالات بنكية بمبالغ تتجاوز 3 ملايين ريال مجهولة المصدر، ومحاولة إضفاء الشرعية على أموال أخذت بطرق مخالفة إلى جانب قضايا سوء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتربح من الوظيفة العامة، والنصب والاحتيال على المواطنين وجمع أموال بطرق غير شرعية وعدد من القضايا الجنائية التي أدانتهم باعتبار أن ذلك يدخل ضمن قضايا غسل الأموال.

الإسكان تتعهد بتخفيض أسعار العقار

جددت وزارة الإسكان عزمها على تصحيح أوضاع السوق العقاري في السعودية لتصبح أسعاره بمتناول الجميع.

وأكد مصدر في الوزارة لـ»مكة» أمس أن ترتيب أوضاع السوق من أولويات الوزارة لتنظيم السوق العقاري، مبيناً أن الأنظمة التي أصدرت والتي ستصدر يجب أن تكون لخدمة استقرار سوق العقار بالشكل الذي يمكن الجميع من الاستفادة منه.

وأوضح المصدر أن الوزارة عازمة على ضخ أكثر من 100 ألف قطعة أرض في الرياض، إضافة إلى وضع وحدات سكنية في الضواحي التي سيتولى القطاع الخاص بناءها وعمائر سكنية ذات طوابق متعددة تخدم ساكني تلك الضواحي.

وعن انخفاض الأسعار من عدمه، أوضح المصدر أن تصحيح وضع السوق من أولويات الوزارة لتنظيم السوق العقاري وأن الأنظمة يجب أن تكون لخدمة استقرار سوق العقار وجعل أسعار الأراضي في متناول الجميع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بادرت فيه شركات عقارية مستفيدة من ارتفاع أسعار الأراضي في الفترة الماضية إلى استخدام طرق كثيرة لوضع حد لتراجع السوق العقاري في الفترة الحالية، من خلال ترويج أخبار أو معلومات دون إفصاح عن مصادرها سعيا لاستمرار الوضع على ما كان من ارتفاعات متتالية في الأسعار.

وأكد مصدر عقاري أن السوق العقاري وصل إلى مرحلة النزول وعدم العودة للعهد السابق من الارتفاعات غير المبررة التي أوصلت الأسعار في أحياء شمال الرياض إلى خمسة آلاف للمتر بعد أن كانت بـ1500 ريال عام 2006.

750 مليارا إيرادات الزكاة من شركات النفط

توقعت مصلحة الزكاة والدخل أن تصل إيراداتها الضريبية من شركات النفط والغاز عن العام الماضي لـ750 مليار ريال مقارنة بالعام 2012 في حال استمرت الأسعار على نفس وتيرة 2012 وفقا لما ذكره نائب المدير العام للعمليات المساندة بالمصلحة، صالح العواجي.

وقال العواجي لـ»مكة»: تذهب الإيرادات لحساب وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وتصرف في موازنة الدولة السنوية بينما تذهب إيرادات المكلفين البالغة 25 مليارا عن العام الماضي إلى حساب الضمان الاجتماعي.

وتتراوح الزيادة السنوية للزكاة 7% نتيجة الإجراءات التي تتبعها المصلحة بعد تعاون الأجهزة الحكومية الأخرى معها عبر ربط الكتروني لمعرفة دخل كل مكلف، مشيرا إلى أن معدل زيادة الإيرادات الزكوية خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 160%.

وأضاف: تتعاون المصلحة حاليا مع 25 جهة حكومية وشبه حكومية وقطعت شوطا كبيرا مع وزارات النقل والحج والتأمينات الاجتماعية والبريد وتتجه لتطبيق آلية الربط بوزارة الصحة خلال أسبوعين.

وأشار إلى أن التحولات الالكترونية الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها المصلحة سترفع من حجم ودقة المراجعة المالية وستلغي الحساب التقديري للشركات المعمول به سابقا، موضحا أنه يتم التحقق من المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية بعد تقديم الإقرارات ومن ثم حساب مقدار زكاة المكلف وإبلاغه به الكترونيا والمصادقة عليه وطباعة الشهادة الزكوية وإرسالها إلى عنوانه بالبريد الذي يتولى تسليمها للمكلفين بها مباشرة.

وقال: العمل جار للربط الآلي لتبادل معلومات المكلفين مع الجهات الحكومية وشارفت المصلحة على الانتهاء منه للتحقق من وجود المكلف أو وفاته وبيانات الرخص الصادرة من الأمانات لهم.

وعن تأخر نظام جباية الزكاة الذي يدرسه مجلس الشورى حاليا أشار إلى أنه سيتضمن حال صدوره تعليمات إضافية تلزم المكلفين بالتجاوب مع المصلحة وتسديد الزكاة المتوجبة عليهم في مواعيدها بموجب حسابات نظامية لكبار المكلفين بها.

ومن أهم بنوده تسهيل إجراءات تأخر السداد وتعاون الجهات مع المصلحة.

وعن غرامات التأخير، أشار إلى أن الموضوع برمته لدى الشورى وننتظر دراسته وما ستؤول إليه من نتائج.

وقال المدير العام للمصلحة، إبراهيم المفلح، في تصريحات سابقة لـ»مكة» إن شهادة الزكاة تمكن المكلفين بدفعها بأوقات منتظمة ومحددة وتسهل أعمالهم وصرف مستحقاتهم لدى الجهات المتعاقدة وتخولهم الدخول في المناقصات الحكومية وتجديد تراخيصهم واستقدام العمالة الأجنبية.

وأكد استمرار المصلحة في متابعة المتأخرين ومطالبتهم بمراجعتها لتسديد المستحق عليهم، آملا أن يتضمن النظام الجديد تعليمات إضافية تلزم المكلفين بالتجاوب مع المصلحة وتسديد الزكاة المتوجبة عليهم بمواعيدها.

