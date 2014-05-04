عندما يغرد السعوديون

ترصد "العربية.نت" أهم المناقشات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إذ شهد صباح اليوم تداول هاشتاق "كيف_الأخلاق_اليوم". وفيما يلي أبرز التغريدات التي كتبت على هذا الهاشتاق
J7Bard@
مبسوطين شبعان نوم وماعندي دوام ونفسي اطلع بس مادري وين والجو حررر
ghtooodi@
اليوم قالو بينزلون حافز
alsaikhan_1900@
شعورك بالإرهاق والتعب بعد نوم جيد لمدة ٨ ساعات يعني أن جسدك يعاني من قلة شربك للماء. بإختصار الاخلاق عال العال
abgaag1400@
أيآ كانت أخلاق اليوم إذا فرحان وسعيد حاول تسعد إلي حولك ويقاسمونك سعادتك
وإذ كانت سيئه فأحتفظ فيها لنفسك ولاتؤذي آحد
i_nora24@
والله كنا رايقين بس بعض الناس عكروا مزاجنا
20Bayan@
ماشي حالها بس الجو ما يساعد تكون حلوه ابدا
jojojojo_14353@
دااام مافي جامعه حلووو اﻷخلاق
naifalotaibe@
الجيب خربان والاخلاق خربانه والكبد ماعاد تتحمل مواجعها
MLJAAA@
تسلم عليكم وتقول قافله
shosho_xo@
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