عندما يغرد السعوديون

ترصد "العربية.نت" أهم المناقشات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إذ شهد صباح اليوم تداول هاشتاق "كيف_الأخلاق_اليوم". وفيما يلي أبرز التغريدات التي كتبت على هذا الهاشتاق



J7Bard@



مبسوطين شبعان نوم وماعندي دوام ونفسي اطلع بس مادري وين والجو حررر

ghtooodi@

اليوم قالو بينزلون حافز

alsaikhan_1900@

شعورك بالإرهاق والتعب بعد نوم جيد لمدة ٨ ساعات يعني أن جسدك يعاني من قلة شربك للماء. بإختصار الاخلاق عال العال

abgaag1400@

أيآ كانت أخلاق اليوم إذا فرحان وسعيد حاول تسعد إلي حولك ويقاسمونك سعادتك

وإذ كانت سيئه فأحتفظ فيها لنفسك ولاتؤذي آحد

i_nora24@

والله كنا رايقين بس بعض الناس عكروا مزاجنا

20Bayan@

ماشي حالها بس الجو ما يساعد تكون حلوه ابدا



jojojojo_14353@

دااام مافي جامعه حلووو اﻷخلاق



naifalotaibe@

الجيب خربان والاخلاق خربانه والكبد ماعاد تتحمل مواجعها



MLJAAA@

تسلم عليكم وتقول قافله



shosho_xo@

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