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عندما يغرد السعوديون

المصدر: الرياض- العربية.نت
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ترصد "العربية.نت" أهم المناقشات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إذ شهد صباح اليوم تداول هاشتاق "كيف_الأخلاق_اليوم". وفيما يلي أبرز التغريدات التي كتبت على هذا الهاشتاق


J7Bard@

9 9

مبسوطين شبعان نوم وماعندي دوام ونفسي اطلع بس مادري وين والجو حررر

ghtooodi@

8 8

اليوم قالو بينزلون حافز

alsaikhan_1900@

3 3

شعورك بالإرهاق والتعب بعد نوم جيد لمدة ٨ ساعات يعني أن جسدك يعاني من قلة شربك للماء. بإختصار الاخلاق عال العال

abgaag1400@

2 2

أيآ كانت أخلاق اليوم إذا فرحان وسعيد حاول تسعد إلي حولك ويقاسمونك سعادتك
وإذ كانت سيئه فأحتفظ فيها لنفسك ولاتؤذي آحد

i_nora24@

5 5

والله كنا رايقين بس بعض الناس عكروا مزاجنا

20Bayan@

1 1

ماشي حالها بس الجو ما يساعد تكون حلوه ابدا


jojojojo_14353@

4 4

دااام مافي جامعه حلووو اﻷخلاق


naifalotaibe@

7 7

الجيب خربان والاخلاق خربانه والكبد ماعاد تتحمل مواجعها


MLJAAA@

6 6

تسلم عليكم وتقول قافله


shosho_xo@

10 10

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