هاكر رومانسي يخترق موقعا حكوميا ليهنئ زوجته بالتخرج

عاد موقع هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية للعمل، بعد اختراق إلكتروني لم يدم طويلاً تعرض له الموقع خلال الساعات الماضية، وهو الموقع الذي يعنى بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة.

وكان الموقع قد تعرض لواحدة من أغرب حالات الاختراق التي تطال يومياً المواقع الإلكترونية في العالم، حيث قام هكر سعودي باختراق موقع هيئة الكهرباء والإنتاج ليهنئ زوجته بالتخرج.

وكتب الهكر في رسالة قصيرة وضعها على واجهة الموقع: "أعتذر على اختراق موقعكم، لكن أحببت أن أهنئ زوجتي بشاير رفيقة دربي على تخرجها، وأحببت أن أقول لها ذلك من خلال موقعكم، ومنها لأعلى، وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح".

وعاد المخترق في نفس الصفحة ليكتب رسالة طويلة موجهة لهيئة تقنية المعلومات في السعودية قائلاً: "بدل من إصدار عقوبات قاسية على المخترقين يجب سد الثغرات داخل المواقع الحكومية حتى لا تتعرض للاختراق"، مقدماً في نهاية رسالته خدماته لمن يمتلك مواقع إلكترونية تعاني من ثغرات أمنية قد تعرضها للاختراق.

وكانت السلطات السعودية قد أقرت في السنوات الأخيرة مجموعة من العقوبات التي قد تلحق بالمخترقين المعروفين بمسمى "الهاكرز " في حال تورطهم في أعمال تخريبية للمواقع الإلكترونية، منها إعاقة وصول الخدمة، وإتلاف محتويات الموقع، وذلك بالسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، وعقوبة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، او بإحدى هاتين العقوبتين.