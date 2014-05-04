ضبط 26 عاملاً يلعبون القمار في سكاكا

أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، العقيد المظلي الدكتور تركي بن عبدالرحمن المويشير، لـ"العربية.نت" أنه بجهود رجال الأمن بشرطة منطقة الجوف، ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، تم ضبط مجموعة من العمالة وعددهم 26 بحي السوق بمدينة سكاكا داخل عمارة مكونة من دورين أثناء قيامهم بلعب القمار.

وتم القبض على المتواجدين، وضبط بحوزتهم مبالغ نقدية قدرت باثنين وأربعين ألفا وأربع مئة وأربعين ريالاً (42440) كانت تستخدم في القمار.

وكانت المداهمة بالتنسيق مع هيئة الادعاء والتحقيق والادعاء العام، وجرى إيقاف المذكورين، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ولاتزال التحقيقات جارية.