وفاة شخص وإصابة ثلاثة اصطدموا بعمود إنارة في الباحة

قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد منسي الزهراني: "ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر من قبل المرور، يفيد بوقوع حادث انقلاب واصطدام بعمود إنارة في تمام الساعه ٦:٠٣ صباح اليوم الأحد (بالغبر) على طريق بلجرشي الباحة".

وأضاف الزهراني: "على الفور تم توجيه فرقتين للهلال الأحمر إلى الموقع، حيث تبين أن أربعة أشخاص بداخل مركبة من نوع وانيت، وتم فك الاحتجاز عن طريق فرق الدفاع المدني، ونتج عن ذلك وفاة شخص، وإصابة ثلاثة آخرين، وصفت إحداها بالخطيرة، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم عن طريق فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة".