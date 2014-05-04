"الكهرباء" تتأسف على موت اثنين من منسوبيها بحريق

أعربت الشركة السعودية للكهرباء عن أسفها وحزنها البالغ لحادث الحريق الذي وقع في محطة توليد حائل، وأدى لوفاة اثنين من منسوبيها وإصابة آخر، وقدمت الشركة ممثلة برئيسها التنفيذي ومسؤوليها وموظفيها خالص العزاء لذوي المتوفين، وأعربت عن تمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل.

وأوضحت الشركة أن الحادث وقع عند الساعة 11.21 من صباح يوم الأحد 05/07/ 1435هـ الموافق 04/05/2014م جراء انفجار لحظي في الوحدة رقم 5 بمحطة التوليد أثناء عملية استبدال "مغير الجهد" الخاص بالمحول، مما أدى إلى وفاة فنيْين (سعودي ومغربي) وإصابة آخر أثناء عملية الإطفاء وحالته مستقرة حالياً.

وأشارت إلى أن الحادث الذي وقع بالوحدة رقم 5 لم يتسبب في إطفاء بقية الوحدات المجاورة، وبالتالي لم يؤثر على الخدمة الكهربائية في منطقة حائل.

وقالت الشركة في بيانها إنها قامت على الفور عبر فرق الإطفاء بالمحطة بالسيطرة على الحريق في غضون دقائق ومن ثم تمت المساندة من قبل فرق الدفاع المدني التي ساهمت مشكورة في متابعة الوضع والاطمئنان على محول الوحدة المتأثرة وبقية الوحدات المجاورة لها.